وزير الري: انتهاء أعمال الجسات لـ 23 قنطرة طبقًا لمخرجات الخطة الإستراتيجية

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض مهام وأنشطة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى وأهم المشروعات التي يتم الإشراف عليها من قبل القطاع .

وقال المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، إن المهام الرئيسية لقطاع الخزانات والقناطر الكبرى تتضمن إنشاء القناطر الجديدة على نهر النيل، وفرعيه والريـاحات والترع الرئيسية، وإنشاء ملحقات هذه القنـاطر من أهوسـة وكبارى ، وتدعيم وصيانة وترميم عناصر المنشآت المائيـة الكبرى بعدد ٨١ قنطرة ، وعمرة الأهوسة الملاحية القائمة علـى نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية ، بالإضافة لتحديث أنظمه تشغيل القناطر والأهوسة والكباري المتحركة أعلاها ورفع كفاءة تشغيل القناطر لتعمل كهربائياً ، كما يقوم مهندسى وفنيي القطاع بتشغيل القناطر الكبرى على نهر النيل بالوجه القبلى وملحقاتهــا من الاهوســـة الملاحية وهى (قناطر اسنا الجديدة – قناطر نجع حمادى الجديدة – قناطر اسيوط الجديدة) .

وأضاف، أن قطاع الخزانات قام بإعداد خطه إستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دورياً ، حيث تُسهم هذه الخطة فى إتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة ، حيث يقوم مسئولي القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة ، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة ، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً نهو أعمال الجسات لعدد ٨ قناطر بالوجه القبلي وعدد ١٥ قنطرة بالوجه البحري لإستكمال دراسات الثبات لهذه القناطر طبقا لمخرجات الخطة الإستراتيجية .

وعن أبرز الأعمال التي تم نهوها مؤخراً، تم نهو المرحلة الثانية من عملية تدعيم وتأهيل قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط والتى تهدف لتدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى بتكلفة تصل إلى ٣٠ مليون جنيه .

كما تم مؤخراً نهو عملية ترميم وتدعيم كوبرى قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها ورفع كفاءه الطريق أعلي القنطرة لتتحمل مرور المركبات التى تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة بتكلفة تصل إلى ٢٩ مليون جنيه ، كما تم نهو أعمال صيانة عدد من القناطر (البستان - حجز ٧١ & ٨٢ علي الرياح الناصري - أصفون - الكلابية - الراهبين - كفر ربيع) بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢٢.٦٠ مليون جنيه ، بالإضافة لنهو عمرة هويس فم الإسماعيليه الجديد وهويس سرياقوس بتكلفة إجمالية تصل إلى ٨ مليون جنيه ، ونهو أعمال تأمين القناطر بإنشاء منظومة مراقبه وأسوار في (سد ومفيض دمياط – قنطرة فم الإسماعيلية – قناطر زفتي – قنطرة فم العباسي الجديد – قناطر أسيوط – قنطرة فم اللاهون) .

وعن أبرز الأعمال الجارية، يجرى تحديث انظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط وأعمال الخدمات الإستشارية الهندسية للمشروع والمتوقع نهوها عام ٢٠٢٣ ، والمرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض اسنا والمتوقع نهوها عام ٢٠٢٤ ، وعملية إنشاء قناطر ديروط الجديدة والمتوقع نهوها عام ٢٠٢٦ .

وعن أبرز الأعمال المستقبلية، يجرى طرح عملية صيانة عدد من بوابات وأجهزة تشغيل قنطرة حجز الصالحية ، وعملية تدعيم قنطرة خفير شهاب الدين ، وأعمال تدعيم سقف مفيض دمياط والطريق أعلي السد والهويس والمتوقع نهوهم عام ٢٠٢٤ ، والتجهيز لطرح عملية إنشاء قنطرة فم بحر مويس الجديدة وعملية تدعيم قنطرة فم الباجورية والمتوقع نهوهما عامي ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ على التوالي ، وجارى عملية صيانة وتدعيم بوابات ١٦ فتحة بقناطر إدفينا والمتوقع نهوها عام ٢٠٢٤ .



كما يقوم قطاع الخزانات والقناطر الكبري بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروعات التي يتم تنفيذها ، مثل أعمال الرصد البيئي لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والذى يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوي الضوضاء وجودة الهواء والإهتزازات وتأمين بيئة العمل والتدريب علي أعمال السلامة المهنية.

كما يجرى حالياً تنفيذ عدد من الدراسات مثل تحديث منظومة تشغيل وإدارة المياه والتحكم بمجموعة قناطر الدلتا ، ودراسة وتصميم وتجهيز مستندات طرح مشروع إنشاء قنطرة فم بحر مويس الجديدة ، كما يجرى تنفيذ الرفع المساحي والجس الصوتي للفرش خلف عدد من القناطر بالترع والرياحات ، ومن المقرر إستكمال دراسات ثبات منشآت القناطر طبقا لمخرجات الخطه الإستراتيجية ، ودراسة حماية الأجزاء الخرسانية أو الحديدية بالقناطر المعرضه للمياه الغير عذبه مثل سد ومفيض دمياط وقناطر إدفينا ، وتقييم أعمال التدعيم التى تمت لبعض القناطر مثل قناطر زفتى وحجز جمجرة وتطبيق آليات الإستفادة منها بالقناطر الأخرى ، وأعمال الدراسات الإنشائية للقناطر مثل قنطرتى حجز ومفيض أبو الشقوق تمهيداً للبدء في التنفيذ .