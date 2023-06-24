زي ما عملنا العاصمة الإدارية بنطور القاهرة القديمة (شاهد)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن المقابر القديمة التي لن يتم نقلها أو تطويرها، سيتم تطوير واجهتها والدولة هى من ستتولى الإنفاق على التطوير رغم أن أسرة صاحب المقبرة هم من يجب أن يتولوا الأمر.

وتابع "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب جولته لمقابر صلاح سالم، اليوم السبت، أنه من الواضح أن هذه المقابر هجرت والأحفاد نقلوا لأماكن أخرى.

واستطرد أنه "دخلنا مقابر المدفن فيها على النفس الطريقة اللي كانت موجودة من 150 سنة، ولكن للأسف تحته مياه"، لافتا إلى أن من أصحاب هذه المقابر قيادات بالجيش في القرن التاسع عشر، والعشرين، مشددا على أنهم سيحافظون على قيمتهم.

وواصل مدبولي أن هناك طريقتين للتطوير إما تطوير المقبرة، أو نقل مفردات المقبرة، مؤكد أن الدولة حريصة على الحفاظ على تاريخ القاهرة القديمة.

وأتم حديثه قائلا: "زي ما عملنا العاصمة الإدارية فإننا بنطور القاهرة القديمة لتكون على أعلى مستوى ويعاد لهم الواجهة الجضارية لها".

مدبولي يتفقد مقابر صلاح سالم

قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مقابر صلاح سالم، تنفيذا لتكليفات الرئيس بإنشاء مقابر الخالدين وتطوير المنطقة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بحي "زهرة العاصمة" بمدينة بدر، ووجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببدء إخطار الموظفين المنتقلين الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم، بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان، واستكمال قيمة مقدم الوحدات المخصصة لهم تمهيدا لتوقيع العقد والاستلام، وذلك في إطار الحوافز المقررة للموظفين المنتقلين للعمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة بالعاصمة الإدارية.

وخلال التفقد، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموقف الراهن في المقابر لدى زيارتها اليوم، يشير إلى أن منسوب المياه الجوفية بهذه المنطقة أصبح يؤثر سلباً في عملية الدفن بتلك المقابر، إلى حد عدم التمكن من الدفن أسفل الأرض، وذلك كان سبباً جوهرياً وراء عملية نقل جانب من تلك المقابر، لا سيما أن البعض بات يقوم بالدفن أعلى سطح الأرض حالياً.

كما زار رئيس الوزراء مقبرة الزعيم الوطني أحمد عرابي، والتي لا تقع ضمن نطاق عمليات نقل المقابر، ومن المخطط أن تخضع لأعمال الترميم، وزار أيضاً عدداً من المقابر الأثرية الأخرى لعددٍ من الشخصيات المعروفة تاريخياً، وتابع عن كثب آثار المياه الجوفية على جدران تلك المقابر العريقة.