الوحدة المحلية لمدينة الغردقة تواصل الحملات التفتيشية الأسبوعية على المحلات

استمرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة فى حملاتها التفتيشية الأسبوعية على المحلات حيث قامت بالتفتيش على ١٣ محلاً في نطاق حي شمال الغردقة عبارة عن مطاعم و كافيه وسوبر ماركت ومحل لبيع الخضار والفاكهة وذلك لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة الأغذية ومصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأسفرت الحملة على عمل ٤ محاضر لعدم وجود شهادة صحية و محضر عدم الإعلان عن الاسعار وعدد من الإنذارات لعدم استيفاء اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية كما قامت الحملة بالتنبيه على المحلات التي تعمل بدون ترخيص وبدون تصاريح اشغال التوجه لحي شمال الغردقة لاستخراج التراخيص والتصاريح وتلافي جميع الملاحظات.

نفذت الحملة التفتيشية بكلا من عضو من الطب البيطري و التموين و تراخيص محلات شمال و الأمن الصناعي والبيئة مدينة تحت اشراف مدير عام اللجان والمجالس بالمدينة.

وتأتى الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بضرورة تنفيذ حملات مكثفة للرقابة على منشآت بيع وتداول الأغذية ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية بمحيط كل مدن المحافظة.

الحملة

الحملة