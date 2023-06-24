نقيب المحامين يقرر صرف معاشات يوليو غدًا و500 جنيه منحة استثنائية

أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف معاشات شهر يوليو 2023، اعتبارًا من غدًا الأحد، الموافق 25 يونيو 2023.

كما قرر النقيب العام صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر السادة المتوفيين، بواقع خمسمائة جنيه، وجاء نص القرار كالآتي:

قــــرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983

والمعدل برقم 47 لسنة 2019

أولًا: يتم صرف معاشات شهر يوليو 2023 اعتبارا من يوم الاحد الموافق 25/ 6 / 2023

ثانيًا: يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للسادة المحامين أصحاب المعاشات ولجميع أسر السادة المحامين المتوفين بواقع 500 جنيه.

مع خالص تمنياتنا بالتوفيق

وكل عام وأنتم بخير،،،