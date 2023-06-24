تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مباريات اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 فتشهد العديد من أبرزها مواجهة الترجي ونظيره الصفاقسى فى منافسات الدوري التونسي، بجانب مباراة النجوم مع سموحة فى كأس مصر.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

النجوم ضد سموحة – الساعة 6:30 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

المصري البورسعيدي ضد فيوتشر – الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات الدوري التونسي

النجم الساحلي ضد النادي الإفريقي – الساعة 6:30 مساء

الترجي ضد النادي الصفاقسي – الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

المغرب ضد غينيا – الساعة 11 مساء

نتائج مباريات دور الستة عشر في كأس مصر

وأقيمت 5 مباريات حتى الآن من دور الستة عشر من بطولة كأس مصر 2023 وجاءت نتائجها كالآتي :

الزمالك 3 - 1 فاركو.

بيراميدز 1- 0 الاتحاد السكندري

إنبي 6 - 5 فيوتشر بركلات الترجيح.

طلائع الجيش 7 - 8 البنك الأهلي بركلات الترجيح

المقاولون العرب 1 -0 سيراميكا كليوباترا.

وتتبقى مباراة واحدة لم تُلعب بعد من دور الـ 32 من بطولة كأس مصر وهي مباراة الأهلي ومنتخب السويس.

وسيواجه النجوم نطيره سموحة وسيلعب المصري مع حرس الحدود في دور الستة عشر.

بينما ينتظر الداخلية الفائز من مواجهة الأهلي ومنتخب السويس.

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس مصر للموسم الحالي بعد فوزه على منافسه فاركو بثلاثة أهداف لهدف، مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك سجل هدفه الأول في الدقيقة التاسعة عشرة من عمر المباراة من ركلة جزاء نفذها أحمد مصطفى زيزو، قبل أن يعزز مصطفى شلبي تقدم الأبيض بهدف ثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني استطاع فاركو تقليص الفارق بتسجيل هدف عن طريق عمرو جمال في الدقيقة 47، واستمر تبادل الهجمات من كلا الجانبين إلى أن أنهى أحمد فتوح على آمال فاركو في الدقيقة قبل الأخيرة من عمر المباراة بتسجيله الهدف الثالث.

وكان أحمد بلحاج قد سجل هدف أبيض لصالح الزمالك في الدقيقة 83 لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

بهذه النتيجة ضرب الزمالك موعدا مع المقاولون العرب في دور ربع نهائي كأس مصر للموسم الحالي، ذلك سيكون يوم الاثنين الموافق 4 يوليو المقبل.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على بروكسى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تأهل فاركو بعد هزيمة المصرية للاتصالات بنتيجة هدف من دون رد.

وعلى الجانب الاخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منتخب السويس في إطار مناسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر للموسم الحالي.

وتقام مباراة الاهلي ومنتخب السويس مساء غدا الأحد في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.