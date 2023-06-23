اليوم.. انطلاق الجولة 30 الحاسمة لـ الدوري المغربي

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الجولة 30 والأخيره من مباريات الدوري المغربي لكرة القدم "إنوي"، الختامية والحاسمة لبطل الدوري هذا الموسم 2022-2023.

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تقام اليوم 8 مباريات في نفس التوقيت، يتنافس من خلالها فريقي الوداد والجيش الملكي على حسم لقب الدوري المغربي بينما يلعب مولوديه وجده واتحاد طنجه على تحسين موقعم في جدول الترتيب.

يحتل الجيش الملكي المركز الاول في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 64 نقطة، جمعها من الفوز في 19 لقاء والتعادل في 7 مباريات وخسارة 3 لقاءات أخرى.

على الجانب الاخر يحتل فريق الوداد المركز الثاني في الترتيب برصيد 63 نقطة، جمعها من تحقيق الانتصار 18 لقاء وتعادل في 9 لقاءات وخسر مواجهتين.

مباريات اليوم الحاسمه في الدوري المغربي

ومن أبرز مباريات اليوم في الدوري المغربي هي مواجهة الوداد ضد المغرب الفاسي، ولقاء الجيش الملكي أمام اتحاد طنجه، وهي مواجهتي تحديد بطل الدوري.

بالإضافة إلى مواجهتي الرجاء ضد فريق الدفاع الحسني الجديدي وأولمبيك أسفي أمام شباب السوالم الرياضي، والتي من خلالها يلعب الرجاء والفريق الاولمبي على حسم بطاقة التاهل الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية في الموسم المقبل.

في حين يلعب نادي نهضة بركان لقاء مهم أمام فريق شباب المحمديه، ويحتاج لتحقيق الانتصار فيه على أمل تعثر الرجاء في لقاءه، وحتى يضمن التاهل للبطولة العربية في نسختها المقبلة، حيث الأمل الأخير للأندية للمشاركة في البطولات القارية.

أندية الهبوط صراع البقاء

يحتل فريق الدفاع الحسني الجديدي المركز الخامس عشر في الترتيب، على الجانب الأخر ياتي فريق اولمبيك خريبكة في المركز الـ 16 والاخير، وتاكد هبوط الثنائي بشكل رسمي للدرجة الأدنى، ويمتلك الفريقين 25 نقطة بفارق 4 نقاط عن اتحاد طنجة.

اتحاد طنجه في موقف صعب أمام الجيش الملكي

يحتل اتحاد طنجة المركز الرابع عشر في الترتيب برصيد 29 نقطة، ولديه لقاء امام الجيش الملكي، إما أن يعطله عن حسم اللقب أو يستقبل الهزيمة رقم 17 هذا الموسم كونه أكثر الاندية هزيمة بشكل رسمي في الموسم 2022-2023.

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