الغواصة المفقودة تيتان .. سعر تذكرة الموت يصدم العالم ولعنة تيتانيك تُفجع المغامرين الخمسة

أفجعت أنباء تحطم الغواصة المفقودة تيتان، العالم بأكمله، حيث أعلن خفر السواحل الأميركي العثور على حطام الغواصة بعد أيام من الإبلاغ عن فقدانها في قاع المحيط الأطلسي، ومصرع من كانوا على متنها، الأمر الذي نشر حالة من الحزن والأسى بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي مستنكرين مجازفتهم من البداية في خوض مثل هذه التجربة الخطيرة التي أودت بحياتهم.

سعر تذكرة الرحلة على الغواصة المفقودة تيتان

أعرب الكثيرون عن دهشتهم من تخطيط المفقودين للقيام بمثل هذه الرحلة الإستكشافية، مشيرين إلى أنها لن تُجدي أي فائدة، فضلًا عن سعر تذكرتها الخرافي، والذي يبلغ تكلفة 250 ألف دولار أميركي للفرد، والتي كان من المقرر أن تمتد لـ 8 أيام، شاملة الغوص إلى الموقع الذي استقر فيه حطام السفينة تيتانيك على عمق 3800 متر.

سعر تذكرة الرحلة على الغواصة المفقودة تيتان

معلومات سرية عن الغواصة المفقودة تيتان

وتسع الغواصة المفقودة تيتان، 5 أفراد فقط، وهي بحجم الشاحنة، وعادًة ما تكون مُجهزة عند الغطس بأكسجين يكفي من على متنها لمدة 4 أيام، فهي تزن 10 و432 كيلو جرام، ومحملة بواسائل داعمة للحياة، كما أعلنت شركة Ocean Gate ملكيتها للغواصة المفقودة، التي كانت تعمل في الرحلات السياحية.

الغواصة المفقودة تيتان

وقدم خفر السواحل تعازيه لعائلات الأفراد الخمسة الذين كانوا على متنها، مشيرين إلى أن العمل جار على جمع التفاصيل لمعرفة ملابسات غرق الغواصة، وصرحت الشركة المشغلة للغواصة بأنهم قد خسروا طاقم الغواصة المفقودة وقدموا التعازي لذويهم.

الغواصة المفقودة تيتان

كواليس البحث عن الغواصة المفقودة تيتان

وحسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن الحُطام الذي عثر عليه قرب حطام السفينة "تيتانيك" تم تقييمه على أنه من الجسم الخارجي للغواصة "تيتان" المفقودة، وجاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان خفر السواحل الأميركي أن مركبة آلية يمكنها الغوص في الأعماق اكتشفت "حقل حطام"، أثناء بحثها عن الغواصة المفقودة في قاع المحيط.

كواليس البحث عن الغواصة المفقودة تيتان

على صعيد آخر، كشفت تقارير إخبارية أن الغواصة تيتان المستخدمة في الرحلات الاستكشافية تختلف عن الغواصات التي تطلق في الماء من سفينة منفصلة، حيث يتم توجيها بجهاز تحكم في العاب الفيديو على غرار بعض التصميمات الأخرى، وتمتلك الشركة المالكة للغواصة، غواصتين بخلاف الغواصة تيتان المؤهلة للغطس في عمق كاف للوصول إلى حطام السفينة تيتانيك الغارقة.