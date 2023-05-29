الوادى الجديد تحصد جائزة أفضل محافظة ومركز وقرية في التميز الحكومي

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد: "إن المحافظة قائمة على الزراعة والرى، لافتًا إلى أن كل تنفيذى سيقوم بالرد على توصيات لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بناء على الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة فى شهر ديسمبر الماضي".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية التي قامت بها لمحافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 22 إلى 25 من شهر ديسمبر 2022، بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

تابع محافظ الوادى الجديد: "إن المحافظة العزيزة من أرض مصر تحظى بمكانة لدى قلوب الجميع، وحصلت المحافظة على أحسن مركز وقرية ومحافظة فى التميز الحكومى، وأحدث مدارس موجودة فى مصر فى المحافظة، وهذا يؤكد ما تحظى به المحافظة من اهتمام كبير بالمحافظة على مدار السنوات الأخيرة انعكس على مستوى الخدمات الموجودة في المحافظة".

استعرض الزملوط جهود التنمية بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة قائلًا: "وصلنا حتى الآن إلى 4 ملايين نخلة، وفى عام 2024 متوقع نصل إلى 5 ملايين نخلة، وعام 24 /25 سيكون الوادى الحديد الأكثر إنتاجًا للتمور الجيدة مع الحفاظ على الصنف الصعيدى، وتم تصدير التمور لأكثر من 18 دولة، منها روسيا، كندا، أستراليا، وإندونيسيا، مضيفًا: "تكلفة البنية الأساسية فى محافظة الوادى الجديد تعدت 70 مليار جنيه، ونصف مليار جنيه لتغطية شبكة الاتصالات، لتوفير للمستثمر الزراعى الاتصالات والتواصل مع ذويهم وجلب المزيد من الاستثمارات، والمحافظة تنتج سنويًّا ما يتعدى مليون طن بطاطس، ومليون طن قمح".