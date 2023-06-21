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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

منتخب مصر للسلاح يحصد 6 ميداليات في اليوم الثالث ببطولة أفريقيا

منتخب مصر سسلاح
منتخب مصر سسلاح

حقق لاعبو منتخب مصر  للسلاح نجاح كبير في اليوم الثالث من بطولة أفريقيا، بعدما فرضوا سيطرتهم علي ميداليات اليوم الثالث من بطولة إفريقيا للسلاح المقامة خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

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وحصد لاعبو منتخب مصر 6 ميداليات متنوعة في منافسات فردي الرجال لسلاح الشيش وفردي السيدات لسلاح السيف التي أقيمت اليوم بداية من دور المجموعات وحتي المبارايات النهائية .

 

وتوج محمد حمزة بذهبية سلاح الشيش بعد الفوز على مواطنه علاء الدين أبوالقاسم بنتيجة 15-6  ليحصل أبوالقاسم على الميدالية الفضية.

 

فيما حصل كل من عبدالرحمن طلبة ومحمد حسن على الميداليتين البرونزيتين وذلك بعد تأهلهما لنصف النهائي ثم الخسارة حيث خسر طلبة من علاء أبوالقاسم بنتيجة 15-13 بينما خسر محمد حسن من محمد حمزة بنتيجة 15-4.

 

وعلى مستوي السيدات حققت ندى حافظ لاعبة منتخب مصر لسلاح السيف الميدالية الفضية بعد خسارتها من بطلة الجزائر سوسن بوضياف في النهائي بنتيجة   15-12 ،  فيما حصدت البطلة المصرية مريم الدغيدي الميدالية البرونزية وذلك بعد وصولها لمباراة نصف النهائي قبل أن تخسر من سوسن بوضياف لاعبة الجزائر.

 

وحققت بطلة الجزائر نورا كهلي الميدالية البرونزية وذلك عقب الوصول لمباراة نصف النهائي والخسارة من ندى حافظ بنتيجة 15-14.

 

ويضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما يضم جهاز سلاح السيف كل  جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

لاعبات منتخب مصر للسلاح

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

 

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