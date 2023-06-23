امرت النيابة العامة، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمحاولة تهريب عملات أجنبية خارج البلاد، وذلك داخل حقائب خاصة بهم، وأمرت النيابة من ضباط المباحث المختصة بسرعة إنهاء التحريات التكميلية حول الواقعة.

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بمحاولة تهريب عملات أجنبية خارج البلاد

وبدأت تفاصيل الواقعة؛ عندما تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ من ضبط 3 أشخاص، بحيازتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية مختلفة"، مخبأة داخل الحقائب الخاصة بهم، وذلك حال إنهاء إجراءات سفرهم على متن رحلات مغادرة من البلاد.

وفي ذات الوقت بمواجهة المتهمين، أقروا بملكيتهم للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وقد أسفرت جهودها في منطقة السحر والجمال عن ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وبحوزته (كمية من مخدرالهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، في ضبط مالك محل لحوم مجمدة لإدارته مخزن لحوم بدون ترخيص بالقاهرة، وحرر محضرا بالواقعة.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية ، بمديرية أمن القاهرة قيام مالك محل لحوم مجمدة – مقيم بدائرة القسم يدير مخزن بدون ترخيص وبحوزته كمية كبيرة من اللحوم المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على كمية كبيرة من مقطعات اللحوم "جميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية"، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ، ومختلف مديريات الأمن ، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وقد أسفرت جهودها في نطاق مديرية أمن أسيوط عن ضبط "أحد الأشخاص–له معلومات جنائية"، وبحوزته "كمية من مخدر الآيس “الشابو”- مبلغ مالى–2 هاتف محمول- سلاح أبيض – ميزان حساس".

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشفت المتابعة الامنية بأجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن استغاثة أحد الأشخاص من آخرين حال قيامهم باقتحام منزله وبعثرة محتوياته بالقاهرة ، وضبط مرتكبى الواقعة.

وفي وقت مسبق قد رصدت ، المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يستغيث من آخرين حالقيامهم بإقتحام منزله وبعثرة محتوياته بمنطقة المعصرة بالقاهرة.