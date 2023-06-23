الشريف يؤكد حرصه على تفعيل المجتمع المدنى لتحقيق رؤية مصر 2030 بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حرصه الدائم على تفعيل دور المجتمع المدني ودعم المبادرات للمشاركة في تحقيق رؤية مصر 2030 والمشروعات القومية والتنموية التي تمت على أرض الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الجمعة، عددًا من ممثلي المجتمع المدني لجروبات الواتس آب الخدمية، وذلك لفتح باب التواصل والتعاون كونهم حلقة وصل لنقل نبض الشارع السكندري، وشريك أساسي لتحقيق التنمية.

وقال المحافظ إن فكرة إنشاء «جروب واتس آب واحد» يجمع بين الأجهزة التنفيذية وممثلي المجتمع المدني لجروبات الواتس أب الخدمية جاءت منذ 5 شهور، وذلك بهدف سرعة إيصال نبض الشارع السكندري، والوقوف أولا بأول على جميع شكاوى واحتياجات المواطن السكندري، وهو ما يصب في صالح المواطنين.

وأشاد بدور المجتمع المدني ومساهمته في استكمال جهود جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم كافة الخدمات.