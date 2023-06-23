عاجل
السيسي: قلت للمصريين مفيش حاجة أقدر أوعد بيها غير العمل والصبر (شاهد)
الجمعة 23 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

غلق كلي لنفق الوحاتا لرفع كمر كوبري الأتوبيس الترددي الذكي

طريق
طريق

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق كلي لنفق الواحات صباح غد السبت من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة السادسة صباحاً، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

 

وأوضحت أن الغلق بالتزامن مع تنفيذ أعمال رفع الكمر المعدنى الخاص بكوبرى الأتوبيس الترددى الذكى (B.R.T) أعلى نفق طريق الواحات دائرى مدينة 6 أكتوبر، بطريق الواحات فى الإتجاه القادم من مدينتى (دريم- الفردوس) إتجاه طريق الفيوم.

مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى

وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى، حول القاهرة الكبرى، وإجراء بعض التحويلات على النحو التالى:

 

للقادم من مناطق دريم والفردوس ويرغب بالسير إتجاه الطريق الدائرى، يستكمل السير بطريق الواحات أعلى النفق حتى فتحة الدوران الثانية، الكائنة بعد نفق طريق الواحات، والدوران والعودة مرة أخرى بطريق الواحات وإستكمال السير وصولاً حتى مطلع الطريق الدائرى.

 

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة، على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

مواد متعلقة

تركيا تدين اعتداء مستوطنين على القرآن الكريم

لاحت لهم أنور مكة فبكوا شوقًا للقاء الرسول.. فيديو

سويلم يتفقد حالة الري بترعة بورسعيد ومناسيب محطة مياه شرب

نقيب المحامين يقر قواعد وضوابط لضمان الحفاظ على أموال النقابة

فتاة الفستان الأزرق والسوداني آخر ضحايا السوشيال ميديا.. كاميرا تُدمر حياة

مقلب يدمر حياة سوداني.. زوجته طلبت الطلاق وعائلته قاطعته (فيديو)

عاجل.. خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام قرب سفينة تيتانيك

فصل التوأم السيامي المصري بنجاح بعد عملية استغرقت 17 ساعة.. صور
الجريدة الورقية