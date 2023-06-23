غلق كلي لنفق الوحاتا لرفع كمر كوبري الأتوبيس الترددي الذكي

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق كلي لنفق الواحات صباح غد السبت من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة السادسة صباحاً، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

وأوضحت أن الغلق بالتزامن مع تنفيذ أعمال رفع الكمر المعدنى الخاص بكوبرى الأتوبيس الترددى الذكى (B.R.T) أعلى نفق طريق الواحات دائرى مدينة 6 أكتوبر، بطريق الواحات فى الإتجاه القادم من مدينتى (دريم- الفردوس) إتجاه طريق الفيوم.

مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى

وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى، حول القاهرة الكبرى، وإجراء بعض التحويلات على النحو التالى:

للقادم من مناطق دريم والفردوس ويرغب بالسير إتجاه الطريق الدائرى، يستكمل السير بطريق الواحات أعلى النفق حتى فتحة الدوران الثانية، الكائنة بعد نفق طريق الواحات، والدوران والعودة مرة أخرى بطريق الواحات وإستكمال السير وصولاً حتى مطلع الطريق الدائرى.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة، على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.