عرض فيلم الزمان بأوبرا الإسكندرية.. بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى

يعرض نادي سينما الأوبرا، الفيلم التسجيلي موسيقى فى بر مصر "الزمان"، وذلك في السابعة مساء غد السبت، بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، فى إطار التعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والمركز القومي للسينما وبمناسبة اليوم العالمي للموسيقى.

ومن المقرر أن يعقب عرض الفيلم ندوة، تستضيف كل من الدكتورة رانيا يحيى أستاذ ورئيس قسم فلسفة الفن وعلومه بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، المخرجة حنان راضي والدكتور مدحت عبد السميع الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، ويديرها الناقد السينمائى أحمد النبوي ومن إعداد سماح عبد اللاه.

الفيلم من انتاج قنوات النيل المتخصصة، ويستعرض إسهامات مصر في التطور الموسيقى منذ عهد الفراعنة وحتى اليوم.