الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

عمرو دياب "خلص على قلبي" .. (ايه الموضوع؟)

عمرو دياب
عمرو دياب

أعلن الهضبة عمرو دياب عن مفاجأة جديدة للجمهور خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

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ويستعد عمرو دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “خلص على قلبي” عبر منصات الاستماع الشهيرة، ونشر البوستر الرسمي للأغنية، معلقًا:" قريبًا ".

عمرو دياب

آخر أغاني عمرو دياب

طرح عمرو دياب حديثًا في رمضان أغنية "شكرًا من هنا لبكرة"، لصالح إحدى الشركات الكبرى للمحمول في مصر.

 

 وتقول كلماتها: "في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك، ويسند يشيلك في وسط زحمة حياته يجيلك يوصل في ثانية.. يسبق بخطوة يحميك بقوة.. مالكش إلا هو في حد لما تخبط هيفتح يقابلك ويفرح من قلبه عايز يشوفك بتنجح يساعدك بفكرة.. معاك خطوة خطوة ده ماسابكش مرة.. امبارح وبكرة في حياتنا ناس هما الأساس ثابتين معانا مهما إيه يجرى في حياتنا ناس هما الأساس حقيقي شكرًا من هنا لبكرة دايمًا في ضهري ده صاحب عمري ده كنز ده رزق ده طوق نجاه بيرد غيبتي لو جابوا سيرتي، ومفيش حد بيفرق معاه بتجيلي فكرة بتطق فجأة.. هى المكالمة فيقولي يلا في حياتنا ناس هما الأساس ثابتين معانا مهما إيه يجرى في حياتنا ناس هما الأساس حقيقي شكرًا من هنا لبكرة".

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