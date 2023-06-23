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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

يوسف الشريف مفاجأة رمضان 2024 بـ الراكون

يوسف الشريف
يوسف الشريف

كشف الفنان يوسف الشريف، مفاجأة لجمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

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نهى العمروسي تهاجم يوسف الشريف لهذا السبب

وأعلن يوسف الشريف خوض  السباق الرمضاني المقبل 2024 من خلال مسلسل "الراكون" من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف انجي علاء، وإخراج محمد العدل .

مسلسل الراكون

آخر أعمال يوسف الشريف:

 أعمال يوسف الشريف كانت خلال موسم رمضان قبل الماضي 2021 من خلال مسلسل "كوفيد 25" الذي عرض على شاشة قناة الحياة .

 

والمسلسل عُرض في 15 حلقة وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني وآيتن عامر ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال. 
 

نبذة عن الفنان يوسف الشريف

ممثل مصري، اسمه الحقيقي محمد إسماعيل ناجي، وتم تغيير الاسم إلى يوسف الشريف بالاتفاق مع المخرج شريف صبري عند التحضير لفيلم (7 ورقات كوتشينة). 

 

 

ولد يوسف الشريف بالقاهرة، وتخرج في قسم الميكانيكا بكلية الهندسة بجامعة عين شمس في عام 2002.

 

كانت بدايته في فيلم (7 ورقات كوتشينة) مع روبي، ثم شارك في فيلم (فتح عينيك) في دور ضابط شرطة مع مصطفى شعبان، وفيلم (آخر الدنيا) مع النجمة نيللي كريم، ثم فيلم (هي فوضى) وهو آخر أعمال المخرج الراحل يوسف شاهين، حصل يوسف على أول بطولة مطلقة له في فيلمه (العالمي) الذي حقق فيه نجاحًا كبيرًا ومثل دور مالك لاعب كرة القدم الذي يحلم بالاحتراف، كما أنه شارك بمسلسل (السندريلا) مع منى زكي بدور علي بدرخان، وقد قام بتقديم برنامج المسابقات (العيلة تكسب)، من أبرز أعماله (المواطن إكس، رقم مجهول، زي الورد، اسم مؤقت، الصياد ،لعبة إبليس،القيصر ، كفر دلهاب).

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