استقبال أبناء الجالية المصرية للرئيس السيسي في فرنسا (صور)

استقبل أبناء الجالية المصرية في فرنسا وعدد كبير من المصريين بالدول الأوروبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، في ساحة التركاديرو أمام برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس، وقد بدأت زيارته يوم الأربعاء لفرنسا وتستمر 3 أيام.

جاء الرئيس السيسي إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد، وهي المهمة التي تهدف إلى إرساء قواعد لنظام مالي جديد يكون أكثر عدلًا وأكثر تضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.

اجتمع أبناء الجالية المصرية في الساحة بعائلاتهم حاملين اللافتات وصور الرئيس والإعلام المصرية، ورددوا الأغاني الوطنية وهتافات "تحيا مصر" للتعبير عن مشاعرهم وفرحتهم بقدوم الرئيس السيسي، وحبهم والتقدير لما قدمه ويقدمه والتأييد له بالجمهورية الجديدة، وأشادوا بخطة التنمية المستدامة 2030.

وقد حضر العديد من الشخصيات المصرية التي يشهد لها الجميع بالخدمات العامة لصالح مصر والمصريين وعلى رأسهم صالح فرهود وعبد الحميد نقريشي ونشأت الحصري وجبريل محفوظ، وقد حضر من ألمانيا ومعه بعض أعضاء الجالية مثل علاء ثابت، وبعض المصريين من دول الجوار مثل إيطاليا والنمسا وهولندا وسويسرا.

استقبال أبناء الجالية المصرية للرئيس السيسي في فرنسا

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