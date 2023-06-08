"ستيلانتس" مالكة أوبل وبيجو وستروين تعلن تفاصيل مشروع إعادة تدوير السيارات القديمة

أعلنت ستيلانتيس وشركة جالو المتخصصة في إعادة تدوير المعادن، عن توقيع مذكرة تفاهم للدخول في مفاوضات حصرية لتشكيل شراكة مشتركة تركز على إعادة تدوير المركبات المنتهية الصلاحية، كجزء من التزام الشركة المستمر ببناء أنشطتها على الاقتصاد الدائري.

شراكة ستيلانتس وجالو

ستعمل شراكة "ستيلانتيس-جالو" المشتركة مع منشآت المعالجة معتمدة المختارة لجمع المركبات المنتهية الصلاحية من آخر مالك لها، مما يتيح استرداد مكونات تلك المركبات وإعادة استعمالها وتصنيعها، وكذلك إعادة تدويرها.

من المتوقع أن تبدأ تلك الخدمة نهاية عام 2023 مع التركيز الأولي على فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج، ومن ثم التوسع في جميع أنحاء أوروبا.

ستقدم الشراكة الخدمات التي تقدمها لشركات السيارات الأخرى.

قالت أليسون جونز، نائبة رئيس ستيلانتيس للاقتصاد الدائري العالمي "إن إعادة تدوير المركبات المنتهية الصلاحية بسهولة للعملاء عنصرا حاسما للحد من الأثر البيئي لمركباتنا، حيث إن إعادة الأجزاء والمواد إلى سلسلة القيمة يحافظ على الموارد النادرة ويساعد على الوصول إلى صافي الكربون الصفري بحلول عام 2038. ونتطلع إلى سرعة تنفيذ هذا البرنامج خلال العام الجاري والتوسع به بسرعة".

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علاقة طويلة بين "جالو" وبيجو وستروين

ومن جانبه أضاف ريك ديباير، الرئيس التنفيذي لجالو قائلا: "نحن سعداء بإعلان خطوة جديدة في علاقتنا الطويلة أولاً مع بيجو وسيتروين".

وأضافت: بالإضافة إلى "بيجو وستروين" الآن ستيلانتيس، حيث نواصل الريادة في الاستدامة والأعمال المسؤولة خلال الوصول إلى مستوى جديد في إعادة تدوير المركبات المنتهية الصلاحية، مؤكدا أن شراكتنا مع ستيلانتيس تدفعنا إلى الابتكار، وتضمن مستقبلًا أكثر استدامة للجميع".

يعد إعادة التدوير جزءا لا يتجزأ من استراتيجية وحدة أعمال الاقتصاد الدائري في ستيلانتيس "4R" - Reman ، Repair ، Reuse ، Recycle، التي ستساهم في برنامج إعادة تدوير المركبات المنتهية الصلاحية في زيادة إيرادات إعادة التدوير بمعدل 10 أضعاف، وإيرادات الأجزاء بمعدل 4 أضعاف بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021، والهدف من ذلك هو توليد أكثر من 2 مليار يورو من الإيرادات في عام 2030، كما هو موضح في خطة ستيلانتيس دير فوروارد لعام 2030 الاستراتيجية.

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هدف عام 2030

حيث يدعم برنامج إعادة تدوير المركبات المنتهية الصلاحية، بالإضافة إلي هدف ستيلانتيس في الحصول على 40٪ من المواد الخضراء في المركبات الجديدة بحلول عام 2030.

تخضع الصفقة للاتفاق على وثائق نهائية وشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.

علامات ستيلانتس

فيات وأوبل وبيجو وستروين وجيب

جدير بالذكر أن ستيلانتس تمتلك نحو 16 علامة تجارية شهيرة بصناعة السيارات أبرزها: "فيات، فيات بروفيشنال، أبارث، ألفا روميو، مازيراتي، ستروين، K DS أوتو، لانشيا، أوبل، بيجو، فوكسهول، جيب، كرايسلر، دودج، رام، موبار".