طريقة تحضير كوكيز بالشوكولاتة وزبدة فول السوداني

تُعرف زبدة الفول السوداني بفوائدها العديدة التي لا غنى عنها، لذا يضيفها متابعي الحمية الغذائية بكميات محددة إلى وجباتهم، للإستفادة بعناصرها الغذائية دون زيادة في الوزن، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة وزبدة الفول السوداني الصحية.

كوكيز

طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة وزبدة فول السوداني

المقادير

- السكر البني : كوب

- زبدة الفول السوداني : كوب

- حبيبات الشوكولاتة : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

طريقة التحضير

اخلطي السكر والبيض مع زبدة الفول السوداني جيداً حتى يصبح المزيج كريمي.

أضيفي حبيبات الشوكولاتة واخلطي حتى تمتزج المكونات.

ضعي العجين في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

حمّي الفرن على حرارة 350 درجة وبطني صينية الفرن بورق الزبدة.

اصنعي كرات متوسطة الحجم من العجين وضعيها في الصينية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 10 دقائق حتى تصبح ذهبية اللون.

أخرجي الكوكيز من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً لمدة 10 دقائق ثم قدميه.

فوائد تناول زبدة الفول السوداني

بناء المزيد من العضلات

بعد سن الثلاثين ، تبدأ مستويات هرمون التستوستيرون في التراجع ونتيجة لذلك تنخفض كتلة العضلات الهزيلة ؛ يُطلق على فقدان العضلات المرتبط بالعمر اسم ساركوبينيا ، من الأهمية مع تقدمنا ​​في العمر تناول المزيد من البروتين (مثل المكسرات والبيض والأسماك) والقيام بتمارين القوة، تعتبر زبدة الفول السوداني وجبة خفيفة ممتازة قبل أو بعد التمرين بسبب محتواها من البروتين، مما يدعم نمو العضلات.

الحصول على البروتين

سوف تحصل على 22.21 جرامًا من البروتين في 100 جرام من زبدة الفول السوداني مقابل 24.85 جرامًا في نفس الكمية من شريحة لحم "الستيك" ، ونفس الكمية تقريبًا من الفيتامينات والمعادن، تحتوي زبدة الفول السوداني على المزيد من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والنحاس والفيتامينات B1 و B3 والفولات، زبدة الفول السوداني غنية بالدهون أيضًا ، 51 جرامًا مقابل 19 شريحة لحم ، لكن الغالبية منها هي دهون صحية أحادية ومتعددة غير مشبعة.