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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

ندب الدكتور الشريف منجود معاوناً لوزير الثقافة لشئون المتابعة

الشريف منجود
الشريف منجود

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قراراً بندب الدكتور الشريف منجود  الباحث بأكاديمية الفنون، للعمل معاوناً لوزير الثقافة لشئون المتابعة.

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الدكتور الشريف منجود

و اجتمعت وزيرة الثقافة، مع  منجود، لوضع آليات العمل والمهام المتعلقة به، والمتمثلة في متابعة الموقف التنفيذي لتكليفات العمل داخل قطاعات الوزيرة والتنسيق بينها، في كل ما يرتبط بمفردات العمل الثقافي والفني، وكذلك الأنشطة والفعاليات، وغيرها من المهام .

تمكين الشباب 

وأكدت وزيرة الثقافة، على أهمية تمكين الشباب الواعد، وإعدادهم لتولي المناصب القيادية، وخلق كوادر مستقبلية  مُعربة عن ثفتها في قدرات هؤلاء الشباب بتحقيق المساهمة الفعالة، على صعيد تطوير الأداء بمنظومة العمل التنفيذي داخل الوزارة.

الشريف منجود

 

 الشريف منجود، خريج معهد "النقد الفني" بأكاديمية الفنون ، وحصل على "بكالوريوس التنشيط الثقافي"، بتقدير "امتياز مرتبة الشرف"، ثم حصل على درجة الماجستير في "التنشيط الثقافي"، ثم درجة الدكتوراة في ذات التخصص، لتكون أول دكتوراة من نوعها، في مجال "التنشيط الثقافي وإدارة الثقافة والفنون" بأكاديمية الفنون، وله العديد من الدراسات حول "الإدارة الثقافية والعمل الثقافي"،  كما عمل سكرتيراً للتحرير بالعديد من إصدارات أكاديمية الفنون، وله العديد من المؤلَفات، منها، كتاب "تركة المثقف بين التجديد والتقليد"، وديوان شعر بعنوان "الذين تناحرت أوجاعهم"، وأخرى.

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