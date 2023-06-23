بيطري قنا تواصل حملاتها استعدادًا لعيد الأضحى

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الجمعة، إنه في اطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحي المبارك ، قامت مديرية الطب البيطري خلال اليومين الماضيين بحملات تفتيشية مكبرة على أسواق وأماكن بيع اللحوم بمراكز قنا وأبوتشت وقفط ونقاده وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين و جهاز حماية المستهلك و شرطة المسطحات والوحدات المحلية للمدن.

تحرير مخالفات

وأضاف المحافظ، أن حملات التفتيش نجحت في تحرير ١٩ محضر مخالفة ، بواقع ١٦ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ، بإجمالي وزن ٦٩.٥ كيلوجرام ، ومحضر كبده مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي بإجمالي وزن ٥٠ كجم ومحضر مصنعات مجهولة المصدر بإجمالي وزن ١٧ كجم، ومحضر دواجن مجمدة وكبدة بإجمالي وزن ١٧.٥ كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتابع أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة ، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق معهم.

حملات مفاجئة

وأشار الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى، أن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.