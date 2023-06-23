وﻟﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ: ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻰ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﻤﺴﺮح ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﺸﻮ اﻹﻋﻼﻣﻰ.. واﺳﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ٨١ ﻛﺎﺗﺒﺎ ً ﻓﻰ أول ٣ أﻳﺎم

أكد الكاتب وليد يوسف، عضو اللجنة العليا للمهرجان القومى للمسرح أنه قد تقدم ٨١ كاتباً مسرحياً بأعمالهم لجائزة المهرجان القومى للمسرح فى دورته الـ16 خلال 3 أيام فقط من فتح باب التقديم، وهو ما يؤكد أن الفنان المصرى لا ينضب، وقال: هذه المسابقة هى لكتاب المسرح الذين يكتبون للمرة الأولى للمسرح، وهناك توصية لنشر تلك الأعمال الفائزة عبر الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأضاف: هذه المسابقة ليست للكتاب المحترفين وهدفها فى الأساس اكتشاف كتاب جدد ليصبحوا إضافة لكتاب المسرح المصرى، فهى ليست «للشو» الاعلامى، ولا غرض لها سوا اكتشاف ودعم الكتاب الجدد.

ويأتى ذلك بعد ان أعلنت إدارة المهرجان القومى للمسرح المصرى، التى تقام فى الفترة من 27 يوليو وحتى 12 أغسطس، عن موعد التقديم لمسابقة جديدة تطرح لأول مرة وهى مسابقة التأليف المسرحى للعمل الأول، حيث تم فتح باب التقديم من يوم 15 يونيو الجارى، وتستمر لمدة شهر، حيث تنتهى فى 15 يوليو المقبل، على ان يتم منح الفائزين شهادات تقدير ودرع للفائز الأول وآخر للفائز الثانى، مع التوصية بطباعة النص المسرحى الفائز فى هيئة الكتاب.

وجاءت شروط التقديم لمسابقة تأليف النص المسرحى كالتالى: أن يكون العمل الأول للمؤلف، ولا يشترط سن للمتقدم، كما أن المسابقة مفتوحة للكتابة باللغتين العامية والفصحى، ويشترط أن يكون المتقدم مؤلفاً مسرحياً مصرى الجنسية، كما تضمنت الشروط أن يكون النص غير مأخوذ عن نص أدبى آخر أو مترجم، والمسرحية لا تزيد عن فصلين، كما تقدم النصوص أون لاين عبر الموقع الرسمى للمهرجان.

كما أعلن المهرجان عن إقامة 5 ورش فنية بعناصر العرض المسرحى المختلفة خلال فعاليات الدورة المقبلة، والورش يقدمها خبراء متخصصون كل فى مجاله، فورشة التمثيل يقدمها الفنان أحمد مختار، وورشة الإلقاء ويقدمها الفنان خالد عبدالسلام، وكذلك ورشة فى الإخراج المسرحى ويقدمها الفنان والمخرج شادى سرور، وورشة السينوغرافيا ويقدمها مهندس الديكور والإضاءة عمرو عبد الله الشريف، وورشة الإدارة المسرحية ويقدمها الأستاذ صفوت حجازى.

وجاءت شروط التقديم للورش المسرحية الخمس كالتالى: أولاً أن يكون المتقدمون للورش من غير المتخصصين، وأن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عال، وأن يتراوح عمر المتقدم من 19 وحتى 45 سنة، ولأول مرة سوف تقدم الورش فى الفترة التى تسبق انطلاق المهرجان، وتستمر خلال فعاليات المهرجان أيضاً.

يذكر أن المهرجان القومى للمسرح المصرى، ينطلق يوم 27 يوليو ويستمر حتى 12 أغسطس، ويعد المهرجان حدثاً فنياً مهماً لعرض ملامح المسرح المصرى على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة فى المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدنى وفرق الهواة والمسرح الجامعى والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التى يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فنانى المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة فى صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصرى.