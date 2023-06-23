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الجمعة 23 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

رئيس وزراء الصين: تطورنا لا يسبب تهديدًا ولكنه فرصة للإصلاح (فيديو)

رئيس الوزراء الصيني
رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ

قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، إنّ حكومة بلاده تولي اهتماما كبيرا بالتطور العالمي والحوكمة العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس الصيني اقترح في السنوات الأخيرة مبادرة التطور العالمي، ومبادرة الأمن العالمي، بالإضافة إلى مبادرة الثقافة والحضارات العالمية، حيث تم الترحيب بها من قبل المجتمع الدولي.

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الصين ضخت أموالا كثيرة في الاقتصاد العالمي

وأضاف “تشيانغ” في كلمته بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس،اليوم الجمعة، أن الصين ضخت أموالا كثيرة في الاقتصاد العالمي، وفي العقود الأخيرة ومن خلال سياسة مستقرة شاركنا بأكثر من 30% من النمو العالمي".

خلال هذا العام  أظهر اقتصادنا تحسنا كبيرا

وتابع رئيس الوزراء الصيني: "خلال هذا العام، أظهر اقتصادنا تحسنا كبيرا، بالإضافة إلى نمو في إجمالي الناتح المحلي الذي وصل إلى 4.5% خلال الربع الأول من العام، وهذا الرقم من بين الأعلى على مستوى العالم، ولاسيما مقارنة بالاقتصاديات الكبرى".

الصين تتمتع بقوة كبيرة في الأسواق الكبيرة والضخمة

وأشارإلى أن بلاده تتمتع بقوة كبيرة ولاسيما في الأسواق الكبيرة والضخمة، بالإضافة إلى الأنظمة التي تطبقها، حيث أضحت تعمل بمبادئ أقوى من ذلك، كما ان التطور الصيني لا يسبب تهديدا كبيرا، بل يجب أن يمثل فرصة كبيرة للإصلاح.

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