عاجل
بدء صرف معاشات يوليو من ماكينات الـ ATM اليوم الجمعة أسعار الدولار مقابل الجنيه في محلات الصرافة اليوم الجمعة أوكرانيا تُعلن إحباط هجوم صاروخي روسي على قاعدة عسكرية أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة السيسي يُساهم في تطوير العلاقات المصرية الفرنسية (شاهد)
الجمعة 23 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الإسكان تطرح محال وصيدلية ووحدات بسوهاج الجديدة

الإسكان تطرح محال
الإسكان تطرح محال وصيدلية ووحدات بسوهاج الجديدة

صرح المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بأنه تم طرح 4 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (15م2 : 33م2)، و3 وحدات إدارية ومهنية بمساحة 33م2 للوحدة بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة.

txt

نائب وزير الإسكان يتابع مع الشركات الفرنسية التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف

txt

وزير الإسكان يُتابع مستجدات الموقف التنفيذي بمشروعات مدينة قنا الجديدة

txt

إنجازات الدولة في مجال الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة (شاهد)

وأضاف المهندس محمد عبدالله، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 16/8/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والوحدات في مواعيد العمل الرسمية.

أنشطة متنوعة

وأضاف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة والمشرف على مدن بورسعيد الجديدة وغرب بورسعيد والإسماعيلية الجديدة، أنه تم عقد مزاد علني لـ 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (٢٠م٢ : ٤٠م٢) بأنشطة متنوعة، بالإضافة إلى ٦ وحدات مهنية وإدارية بمساحات تتراوح بين (٣٤م٢ : ٩٠م٢) بأنشطة مختلفة بمنطقة الإسكان الاجتماعى بالحى الأول بمدينة بورسعيد الجديدة " سلام "، وذلك فى إطار الحرص على توفير جميع الخدمات داخل المدينة وتوفير فرص عمل.

وأوضح " شاهين " أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع 9 محال تجارية + الصيدلية، بالإضافة إلى وحدتين إداريتين بالسوق التجارية، وبالدور الأرضى بعمارات الإسكان الاجتماعى، مما يؤكد اهتمام الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة بتوفير الخدمات بمناطق الإسكان الاجتماعي.

مواد متعلقة

نائب وزير الإسكان يتابع مع الشركات الفرنسية التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف

وزير الإسكان يُتابع مستجدات الموقف التنفيذي بمشروعات مدينة قنا الجديدة

إنجازات الدولة في مجال الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة (شاهد)

وزير الإسكان: منطقة العلمين الجديدة الأفضل على ساحل البحر المتوسط

وزير الإسكان يتفقد مشروعات "المدينة التراثية" و"الداون تاون" بالعلمين الجديدة

وزير الإسكان من أعلى نقطة بالعلمين يتابع مشروعات المنطقة الشاطئية 

مشروعات جديدة لهيئة الإسكان التعاوني (شاهد)

مسئولو الإسكان يتفقدون وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بحدائق العاصمة
الجريدة الورقية