السيطرة على حريق مصنع فيفا للصناعات الغذائية

نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق في مصنع فيفا للصناعات الغذائية، على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل أحد المصانع لصناعة المخلل، مكون من طابق واحد على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدينة، وتم الدفع بسيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، لمنع امتداد النيران.

وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي، لفحص أسباب حريق اندلع أعلى سطح أحد عقار بجوار نادي الزمالك في شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين، وانتلقت قوات الحماية المدنية بالجيزة إلى موقع الحريق.

بدأت الواقعة باندلاع حريق أعلى سطح أحد العقارات بجوار نادي الزمالك في شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين، وانتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة إلى موقع الحريق، وتم السيطرة عليه وإخماده قبل امتداده لمناطق مجاورة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من الأهالي باندلاع حريق في أحد العقارات بجوار نادي الزمالك، في شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء ومرفق الإسعاف إلى موقع الحريق، وتحاول السيطرة عليه وإخماده قبل التمدد لمناطق مجاورة.

بينما، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بترويج المخدرات في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه، ووجهت جهات التحقيق للمتهم بأنه بدائرة قسم ثالث مدينة نصر أحرز بقصد الإتجار كمية من المواد المخدرة.

وكشفت شهادة مجري التحريات في القضية بأنه وحال مرور معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم بالطريق العام محرزًا كيسا بلاستيكيا شفافا بداخله المواد المخدرة، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 37 كيسا بلاستيكيا شفافا يحوي كلا منهم ذات الجوهر المخدر.

من جهة أخرى، قضت الدائرة 28 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه؛ على خلفية اتهامه بالإتجار في جوهر مخدر الهيروين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 2390 لسنة 2023 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم محمد.ا، في يوم 4 فبراير الماضي، أحرز بقصد الإتجار جوهر محدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد مجري التحريات، أنه وبناءً على المعلومات الواردة إليه والتي تفيد بإتجار المتهم في المواد المخدرة انتقل إلى حيث تواجد وأجرى معه عملية شراء جوهر الهيروين المخدر، وما أن عرض عليه المتهم لفافة بلاستيكية تشبه جوهر الهيروين المخدر ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 51 لفافة بلاستيكية تحوي ذات جوهر المخدر.

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