وزارة الرياضة تستقبل منتخب ألعاب القوى الفائز بـ18 ميدالية فى البطولة العربية

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد الدمياطي مدير عام الإدارة العامة لإعداد الكوادر والقيادات الرياضية لاستقبال بعثة منتخب مصر لالعاب القوي بمطار القاهرة الدولي عقب وصولهم بعد المشاركة في البطولة العربية لالعاب القوي تحت ٢٣ سنة، حيث تمكن أبطال المنتخب من حصد 18 ميدالية متنوعة في ختام البطولة، والتي أُقيمت بتونس خلال الفترة من ٢٠-٢٤ مايو الجاري.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على مستوي لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني لألعاب القوى، مؤكدًا أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وانجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالاً لسلسلة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

منتخب ألعاب القوى

وجاءت الميداليات كالتالي: 9 ميداليات ذهبية و 3 ميدالية فضية و 6 ميدالية برونزية.

وتقدم رئيس رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على الدعم الكبير والمستمر لألعاب القوي المصرية، مقدمًا أيضًا الشكر لكل العاملين بمنظومة ألعاب القوى المصرية شكرا لكل من ساهم في هذا الإنجاز الكبير من مدربين وأولياء أمور وأندية.