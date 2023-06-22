الشركة المالكة لـ "تيتان" تعزي أهالي ركاب الغواصة

قالت شركة OceanGate الخميس إنهم يعتقدون أن ركاب الغواصة المفقودة «ماتوا للأسف»، وفقًا لبيان صادر عن الشركة.

وقالت الشركة في بيان: “نعتقد أن مديرنا التنفيذي ستوكتون راش وشاه زادة داود ونجله سليمان داود وهاميش هاردينغ وبول هينري نارغيوليت، فُقدوا للأسف”.

وأردفت الشركة في بيانها: “كان هؤلاء الرجال مستكشفون حقيقيون يتشاركون روح المغامرة المميزة، وشغف عميق لاستكشاف محيطات العالم وحمايتها”، وختمت الشركة بيانها بالقول: “قلوبنا مع هذه النفوس الخمسة وكل فرد من أفراد عائلاتهم خلال هذا الوقت المأساوي، نحزن على فقدان الأرواح والفرح الذي جلبوه لكل من عرفوه”.

بيان عاجل من خفر السواحل الأمريكي:

فيما قال الأدميرال جون موجر، من خفر السواحل الأمريكي، اليوم الخميس، إن البحث عن جثث الركاب وانتشالها سيستمر على الرغم من البيئة الصعبة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال موجر: “هذه بيئة لا ترحم.. سنواصل العمل ومواصلة البحث في المنطقة هناك، لكن ليس لدى إجابة عن الاحتمالات في هذا الوقت”.

خمس قطع رئيسية مختلفة من الحطام:

كما اكتشفت فرق البحث “خمس قطع رئيسية مختلفة من الحطام” تم تحديدها من غواصة تيتان، وقال موجر، إن “مخروط المقدمة، الموجود خارج بدن الضغط، كان أول قطعة تم العثور عليها، بعد ذلك، وجدوا حقل حطام كبير، والذي كان له جرس نهاية لهيكل الضغط”.

وعثرت الطواقم على قطعة حطام ثانية أصغر داخل الأول، إذ يوجد الطرف الآخر من بدن الضغط، وقال: "نواصل رسم خريطة لحقل الحطام.. سنبذل قصارى جهدنا لرسم خريطة كاملة لما يوجد هناك”.

شاه زاده داوود وابنه سليمان:

ويعتبر شاه زاده رجل أعمال بريطاني من أصل باكستاني، يبلغ من العمر 48 عامًا، وابنه سليمان، 19 عامًا، من بين أولئك الذين كانوا على متن الغواصة المفقودة، ينتمون إلى واحدة من أبرز العائلات في باكستان، ولهم أعمال تجارية تمتد من الأسمدة إلى توليد الطاقة.

يشغل شاه زاده منصب نائب رئيس مجموعة "إنغرو"، وله خلفية في صناعة المنسوجات والأسمدة، قال بيان الشركة إن داوود وابنه "شرعوا في رحلة لزيارة بقايا السفينة تايتانيك".