البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023.

اقرأ أيضًا: اليوم ترقب قرار أسعار الفائدة.. وسيناريو الإبقاء الأقرب

الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

وكان البنك المركزي قد اجتمع في 18 مايو الماضي وقررت لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية من دون تغيير.

وعلى مدار العام الماضي 2022، رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس أو 8 بالمئة لتصل حينها إلى 17.25 بالمئة على الإقراض، و16.25 بالمئة على الإيداع، كما استخدمت أداة جديدة لمكافحة التضخم وهى رفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من دون فائدة بواقع 400 نقطة أساس (4 بالمئة) في سبتمبر 2022.

ومنذ 21 مارس 2022 وحتى 30 مارس 2023 رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 10 بالمئة أو 1000 نقطة لمواجهة التضخم الذي شهد ارتفاع خلال الشهر الماضي مايو 2023.

فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يونيو 2023 ارتفاع التضخم الشهري والسنوي، فالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، سجل معدلًا شهريًا بلغ 2.7% في مايو 2023 مقابل معدلًا بلغ 1.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.7% في إبريل 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مايو 2023 مقابل 30.6% في إبريل 2023.