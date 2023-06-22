اللجنة الأولمبية تعرقل توجه منتخب الشاطئية إلى تونس

أزمة جديدة نشبت مؤخرا بين اللجنة الاوليمبية وبين اتحاد الكرة حول انتقال بعثة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية للسفر إلى تونس لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد بالى والتى تبدأ فاعليتها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.





وتحاول اللجنة الاوليمبية الوقوف أمام سفر بعثة الشاطئية لعدم موافقة مجلس إدارة اتحاد الكرة على طلب اللجنة الاوليمبية على دفع مبلغ مالى يصل إلى ٢ مليون جنيه تحت بند تكاليف البعثة رغم ان اتحاد الكرة هو الذي يقوم بحجز الفندق وتذاكر الطيران ذهاب واياب.



جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دراية كاملة بتفاصيل الأزمة ولكنه يرفض التدخل والصدام مع هشام حطب رغم أن انسحاب منتخب مصر سيكون أزمة كبيرة للرياضه المصرية خاصة وان منتخب الشاطئية حقق كأس العرب مؤخرا وتأهل إلى المونديال.

المنتخب الوطني الأول

وعلى صعيد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق منتخب مصر، خطة شاملة لتجهيز الفراعنة بشكل أمثل من أجل خوض النهائيات المرتقبة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ومن المقرر ان يطلب العديد من الطلبات من مجلس اتحاد الكرة القدم من أجل تحقيق البطولة

وطلب فيتوريا لمنتخب مصر، أن يكون الاتحاد المصري لكرة القدم، متكفل بوضع توقيت مناسب لتجهيز الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بشكل جيد لتوفير راحة واسشفاء للاعبين.

وضع لائحة مكافآت للاعبي المنتخب والجهاز الفني خلال وقت البطولة الأفريقية وتحفيزهم لتحقيق اللقب القاري الغائب منذ عدة سنوات.

ويرغب فيتوريا بخوض مباريات ودية بمستويات مختلفة لقياس مستوى المنتخب قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية

