لطيفة في حلقة استثنائية في برنامج "معكم منى الشاذلي"

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم منى الشاذلي" النجمة لطيفة، والتي تطل على جمهورها بالعديد من المفاجآت، وتذاع الحلقة خلال احتفالات عيد الأضحي الأسبوع المقبل.

تظهر لطيفة في الحلقة بأكثر من "لوك" ولأول مرة تستعيد ذكريات فيلم "سكوت حنصور" وتعيد ارتداء فستانها في الفيلم خلال أغنية "المصري"، كما ترتدي ملابس كليبها الأول "بحب بغرامك" والذي عرض لأول مرة منذ ثلاثون عاما.

وتغني لطيفة خلال الحلقة باقة من أجمل أغنياتها بين الماضي والحاضر، من بينها "إن شالله، موحشتكش، اصالحك ومالو، أرجوك اوعى تغير، يا سيدي مسي" وغيرها.

كما تروي الكثير عن مسيرتها ورحلتها من تونس إلى مصر، وترد لأول مرة على واقعة إليسا خلال حفل تريو نايت الرياض، وتتحدث عن كواليس وأسرار جديدة عن ألبومها الأول.

برنامج "معكم منى الشاذلي" يذاع خلال الأسبوع المقبل على شاشة قناة "cbc"، وقد حضر التصوير مجموعة من فانز النجمة لطيفة، كجمهور في الحلقة، واحتفلوا بها بعد التصوير والتقطوا معها العديد من الصور التذكارية.

نبذة فنية عن لطيفة

مطربة وممثلة تونسية، ظهرت من خلال برنامج المسابقات "نادى المواهب" على التلفزيون التونسى عام 1978، إنتقلت بعدها إلى القاهرة لتلتقى بالموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب الذى ساندها كثيرا فى بداياتها الفنية، وذلك بعد أن إقتنع بموهبتها الفنية الكبيرة وصوتها الطربى الاصيل.

قدمت لطيفة مجموعة من الأغانى التى تعاملت فيها مع كبار الملحنين و الشعراء مثل سيد مكاوى، بليغ حمدى، عمار الشريعى، و الشاعر عبدالوهاب محمد. أصدرت لطيفة أول ألبوماتها عام 1985 بعنوان "عندك شك في ايه" توالت بعدها ألبوماتها التى ضمت مختلف الألوان الغنائية من طربى، ديسكو، تكنو، جاز وغيرها وقدمتها بلهجات مختلفة عدة منها المصرى، التونسى، الخليجى، الليبي الجزائري واللبنانى.

كما غنت بالفرنسية والإنجليزية، فى عام 2001 اختارها المخرج الراحل يوسف شاهين لتقوم ببطولة فيلمه الغنائى "سكوت حنصور"، وكان هذا الفيلم بمثابة الانطلاقة لدخولها إلى عالم التمثيل، فشاركت بعد ذلك بالمسرحية الغنائية "حكم الرعيان" للراحل الكبير منصور الرحبانى، وفي عام 2016 دخلت لطيفة لأول مرة عالم الدراما التليفزيونية بمسلسل "كلمة سر".