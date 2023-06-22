تحت عنوان "شعيرة الأضحية"..‎ ختام الأسبوع الثقافي في 27 محافظة

اختتمت فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة الأربعاء ٢١ يونيه2023م، تحت عنوان: "شعيرة الأضحية" بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين، وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

وقد أكد العلماء أن للأضحية مقاصد سامية فهي من جهة طهرة للمال وصاحبه، ومن جهة أخرى إغناء للفقراء، وتوسعة على الأهل والأصدقاء والجيران والأحباب، وهي سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأن الأجر على قدر التوسعة على الفقراء والمحتاجين، وأنه كما تتحقق الأضحية بالذبح تتحقق بالصك، ولا شك أن الصك يعظم من نفع الأضحية وثوابها، وبخاصة لمن لا يملك آلية لتوزيعها على الوجه الأمثل، مما يجعلها تصل إلى مستحقيها الحقيقيين، وهو ما يزيد من نفع الأضحية وثوابها في آن واحد، كما أنه يحقق إيصال الخير إلى مستحقيه بعزة وكرامة، وشراء الصكوك توسعة على عامة الفقراء في المناطق الأكثر احتياجًا.

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية‎:‎

‏1-‌‎ ‌‏ ففي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الجهاد‎.‎

‏2-‌‎ ‎وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العفيفي.

‏3-‌‎ ‎وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة‎.‎

‏4-‌‎ ‎وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو بكر الصديق الفواخرية‎.‎

‏5-‌‎ ‌‏ وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المدينة المنورة‎.‎

‏6-‌‎ ‎وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الصحابة‎.‎

‏7-‌‎ ‎وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشيخ زايد‎.‎

‏8-‌‎ ‎وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد محمد علي‎.‎

‏9-‌‎ ‎وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأفراد‎.‎

‏10-‌‎ ‎وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو بكر الصديق‎.‎

‏11-‌‎ ‎وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العمري‎.‎

‏12-‌‎ ‎وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة‎.‎

‏13-‌‎ ‎وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التقوى‎.‎

‏14-‌‎ ‎وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحرايري‎.‎

‏15-‌‎ ‎وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الصحابة شدس‎.‎

‏16-‌‎ ‎وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القدس‎.‎

‏17-‌‎ ‎وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عبد المنعم رياض‎.‎

‏18-‌‎ ‎وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو شوك‎.‎

‏19-‌‎ ‎وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحصري‌‎.‎

‏20-‌‎ ‎وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير‎.‎

‏21-‌‎ ‎وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد باب الكريم‎.‎

‏22-‌‎ ‎وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد مبارك‎.‎

‏23-‌‎ ‎وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد آل نفادي‎.‎

‏24-‌‎ ‎وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد البحري‎.‎

‏25-‌‎ ‎وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أسامة البكري‎.‎

‏26-‌‎ ‎وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمر بن عبد العزيز‌‎.‎

‏27-‌‎ ‎وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بالمسجد الأحمر.‏