محمد بن سلمان.. أبرز المعلومات عن الأمير بالذكرى السادسة لبيعة ولي العهد
احتفاء السعوديين، على محركات البحث المحتلفة، بالذكرى السادسة لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، بعد سنوات من الإنجازات والإصلاحات الهيكلية.
ولي العهد محمد بن سلمان
وكان قد بويع الأمير محمد بن سلمان، وليا للعهد في 21 يونيو من عام 2017، ليتولى المنصب خلفا للأمير محمد بن نايف آل سعود، بعد أن كان وليا لولي العهد.
معلومات عن ولي العهد محمد بن سلمان
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فأن ولي العهد محمد بن سلمان، عقب تخرجه من الجامعة، عمل في العديد من المناصب، والتي جاءت كالتالي:
- عمل الأمير محمد بن سلمان "مستشارا بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء.
- وانتقل الأمير محمد بن سلمان من هيئة الخبراء، وهو في المرتبة الحادية عشرة ليكون مستشاراً خاصاً لأمير منطقة الرياض.
- كما عمل أميناً عاماً لمركز الرياض للتنافسية.
- ومستشاراً خاصاً لرئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز".
- كما انتقل الأمير محمد بن سلمان من إمارة منطقة الرياض وهو في المرتبة الثالثة عشرة، "ليعين مشرفاً على المكتب الخاص والشؤون الخاصة لولي العهد، وذلك بعيد تولي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولاية العهد.
- وبتاريخ 20 / 4 / 1434هـ صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيساً لديوان سمو ولي العهد ومستشاراً خاصاً له بمرتبة وزير.
- بالإضافة الى أنه عضو في اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية".
- كما شغل الأمير محمد بن سلمان منصب وزير دولة، وعضو مجلس الوزراء.
- وتولي رئيس ديوان سمو ولي العهد والمستشار الخاص لسموه.
- وحاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، الثاني على الدفعة، وكان ترتيب سموه من ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة في الثانوية العامة".