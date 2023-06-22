حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق بالإسماعيلية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٤هـ، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

وتمكنت الحملات التموينية من تحرير ١٣٦ محضرًا تموينيًا متنوعًا، منهم ٢٤ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين بيع بأزيد من السعر، وعدد ٢٢ محضرًا عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين ذبح خارج السلخانة، وعدد ٥ محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، وعدد ٥ محاضر عدم الإعلان عن المخازن، وعدد ٥ محاضر إدارة بدون ترخيص (عدم إصدار فواتير).

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ١٢ محضرًا إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد ٧ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ١١ محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٢٦ محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، وعدد ١٠ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضرًا لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضرًا توقف عن الإنتاج، وعدد ٣ محاضر تصرف في الدقيق.

تموين الإسماعيلية يطرح لحومًا في المجمعات الاستهلاكية بسعر ١٦٠ جنيهًا للكيلو

وفي سياق متصل قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، بطرح لحوم مجمدة "برازيلي" مقابل ١٦٠ جنيهًا للكيلوجرام، وذلك بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وشدد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن يتم مراعاة التوزيع على كافة مراكز ومدن المحافظة المختلفة للتيسير على المواطنين، وذلك من خلال توفير اللحوم بعدد ١٢ منفذ بكافة أرجاء المحافظة.