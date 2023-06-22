الشيوخ الأمريكي يطلب شهادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشأن صفقة للغولف

ذكرت شبكة "سي بي أس" الأمريكية، أن مجلس الشيوخ الأمريكي، أرسل دعوة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، برئاسة المحافظ ياسر الرميان، ولذلك لحضور جلسة استماع بشأن صفقة اندماج جولة "بي جيه أيه" (PGA) ودوري "أل آي في" (ليف) للغولف.

موعد جلسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي بمجلس الشيوخ الأمريكي

ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بمجلس الشيوخ الأمريكي، يوم 11 يوليو المقبل، بمقر الأخير في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ووفقًا لما جاء في "سي بي أس" الأمريكية، فأنه خلال جلسة الاستماع، سيتم جمع مزيد من المعلومات المتعلقة بإطار عمل الصفقة وتداعياتها المحتملة.

كما أرسل مجلس الشيوخ الأمريكي، دعوات فردية أخرى إلى مفوض جولة "بي جي أيه"، جاي موناهان، والرئيس التنفيذي لشركة "ليف غولف"، جريج نورمان.

وطلبت رسالة الدعوة من الثلاثة الاستعداد لمناقشة "الدور المتوقع لصندوق الاستثمارات العامة (السعودي) في لعبة الغولف المحترفة بالولايات المتحدة".

صفقة اندماج دوري بي جي أية الأمريكي مع دوري أل آي

ويشار إلى أن، وسائل الإعلام الأمريكية، وصفت صفقة اندماج دوري "بي جي أيه" الأميركي للغولف، مع دوري " أل آي " الممول من السعودية، بعد نزاع استمر عامين؛ بأنه انتصار للمملكة الخليجية الثرية بالنفط.

وعن كواليس الصفقة، فأنه من المقرر أن تؤدي الصفقة إلى إنشاء "كيان ربحي جديد مملوك جماعيا" بعد أن شملت أيضا دوري "دي بي وورلد تور" الأوروبي.

الهدف من جلسة الاستماع مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي

والجدير بالذكر أن جلسة الاستماع المقرر لها، تأتي بعد تحقيق من عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، ريتشارد بلومنتال، ويشارك فيه السناتور، رون جونسون.

وأوضح، ريتشارد بلومنتال، في بيان له، أمس الأربعاء، أن الهدف من جلس الاستماع هو كشف الحقائق حول ما تم التوصل إليه في صفقة جولة بي جي أيه مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وما يعنيه الاستحواذ السعودي لمستقبل هذه المؤسسة الأميركية العزيزة ومصلحتنا الوطنية".