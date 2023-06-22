إنهاء أعمال إعادة رصف شارع دمنهور من الغابة في اتجاه العشريني بالإسماعيلية

تنفيذ مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، أعمال إعادة رصف شارع دمنهور، بداية من شارع الغابة في اتجاه شارع العشريني بمنطقة حي السلام بنطاق حي ثان الإسماعيلية، وذلك في إطار أعمال إعادة الشيء لأصله

وأشار أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن أعمال الرصف تمت بعد الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بمد كابلات الكهرباء الخاصة بلوحة الثلاتيني.

وأكد أن توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، كانت بسرعة الانتهاء من الأعمال؛ تيسيرًا على المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

تجدر الاشارة إلى أن أعمال تطوير منطقة المحطة الجديدة التى تنفذها مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، تشمل تغير منظومة الصرف الصحى، وإنشاء غرف تفتيش جديدة، عمل بالوعات صرف الأمطار، تأهيل الحارات وتغيير أرضيتها وتحويلها لبلاط إنترلوك، وتوسعة وإعادة رصف جميع الشوارع أيَّا كانت أطوالها.

وكان محافظ الإسماعيلية، قد وجَّه بتطوير وتجميل منطقة المحطة الجديدة؛ من أجل الحفاظ على الطراز المميز للمنازل القديمة والطابع التراثى، وحل المشاكل المزمنة للصرف الصحى بالمنطقة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.