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الخميس 22 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

روايتان مصريتان على القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني للرواية العربية في دورتها الثانية 2023، وضمت القائمة القصيرة خمس روايات هي:

"الديناصور" للروائي عمرو حسين من مصر

"نيلة زرقا" للروائي فجر يعقوب من فلسطين

"سلالات منقرضة" للروائي ملاك رزق من مصر

"زهرة الملكة أنديز" للروائية ميساء بن عبد الواحد من الجزائر

"دار المسدة" للروائي هشام علي من ليبيا.

وضمت لجنة التحكيم برئاسة الأديب إبراهيم السعافين، كل من: الناقدة والأكاديمية نهى عفونة العايدي من فلسطين، الناقد والأكاديمي مرشد أحمد من سوريا، الناقد والأكاديمي محمد القاضي من تونس، والناقد والأكاديمي حسين حمودة من مصر.

وقالت لجنة تحكيم الجائزة في دورتها الثانية، إن هذه الروايات تناولت قضايا اجتماعية سياسية وفلسفية ووجودية وإنسانية متنوعة، ووقف بعضها عند الهم الوطنى والقومى والإنسانى، وتراوحت بين أساليب سردية وتقنيات مختلفة.

كما عالجت الروايات شئون الحياة والواقع، لا سيما نضال الإنسان من أجل حريته وكرامته، وتجلت فيها ملامح الاتجاهات السردية الحديثة، وأفادت من تطورات الرواية المعاصرة في تقاطعها مع التجريب على مستويات متعددة. 

ومن المقرر الإعلان عن الرواية الفائزة بجائزة غسان كنفاني، في دورتها الثانية، خلال حفل افتتاح ملتقى فلسطين للرواية العربية، الذي سيعقد في العاشر من يوليو في مدينة رام الله.

 

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