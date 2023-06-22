«مصر إيطاليا» توقع اتفاقية تعاون مع كريتيف ساميت

لتعزيز الاقتصاد الإبداعى.. للعام الثانى توالياً وقعت كريتيف ساميت Creative Summit، المنصة الإبداعية الرائدة والوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط، اتفاقية تعاون مع مصر إيطاليا العقارية، إحدى الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى بالسوق المصرى، لتعزيز الاقتصاد الإبداعى للعام الثانى على التوالى، تتويجاً للشراكة الناجحة خلال عامها الأول فى كايرو بيزنس بارك Cairo Business Park، وهو المشروع الإدارى الرائد لشركة مصر إيطاليا العقارية، لتصبح مصر إيطاليا الشريك الاستراتيجى والمضيف للمهرجان السنوى لكريتيف ساميت Creative Summit الذى يأتى هذا العام تحت عنوان «دفع الاقتصاد الإبداعى لقيادة المستقبل».

تم توقيع اتفاقية التعاون من قبل كل من مى سلامة، الشريك المؤسس لكريتيف ساميت Creative Summit وشريف صالح، الرئيس التنفيذى المشارك لمصر إيطاليا العقارية، بحضور نعمات خليل، المؤسس المشارك لكريتيف ساميت Creative Summit وعدد من الرؤساء التنفيذيين المشاركين وأعضاء اللجنة التنفيذية بمصر إيطاليا العقارية.

يأتى التعاون بين كريتيف ساميت Creative Summit ومصر إيطاليا انطلاقا من التزامهم نحو جميع فئات المجتمع لإتاحة منصة مخصصة لهم تعمل على دعمهم وتمكينهم وإلهامهم فى مختلف المجالات الإبداعية وخلق فرصة سنوية لتبادل الخبرات ووجهات النظر والآراء وفتح الآفاق لفرص تعاون جديدة، من خلال منصات التحدث وورش العمل والمعارض الابتكارية، ويهدف اختيار كايرو بيزنس بارك Cairo Business Park ليصبح المضيف للاقتصاد الإبداعى لكريتيف ساميت Creative Summit باعتباره مركز الابتكار وريادة الأعمال فى الشرق الأوسط، من أجل التوسع محليا وإقليميا والاستفادة من الخبرات التقنية والفنية لمصر إيطاليا.

وتعليقاً على توقيع اتفاقية التعاون، عبرت مى سلامة، الشريك المؤسس لكريتيف ساميت Creative Summit، عن مدى حماسها بالتعاون مع مصر إيطاليا للسنة الثانية على التوالى، قائلة: «نفخر بحجم المشاركة السنوية مع مصر إيطاليا العقارية باعتباره المضيف للاقتصاد الإبداعى للملتقى لعام 2023، كايرو بيزنس بارك Cairo Business Park. أن كريتيف ساميت Creative Summit انطلق عام 2014 كمنصة أولى ووحيدة فى مصر متخصصة فى مجال الصناعات الإبداعية لتستقطب مئات المتخصصين البارزين من جميع أنحاء العالم. وبالتعاون مع مصر إيطاليا العقارية، نهدف لدفع عجلة الاقتصاد الإبداعى وإبراز دور المواهب الشابة ومنحهم الفرصة لإظهار إبداعاتهم».

من جانبه قال شريف صالح، الرئيس التنفيذى المشارك لمصر إيطاليا العقارية «نؤمن بتأثير الاقتصاد الإبداعى الإيجابى على الاقتصاد المصرى ونؤمن بتأهيل الشباب وتمكينهم لبناء مستقبل أفضل لنا جميعاً. ويتماشى ذلك مع رؤيتنا واستراتيجيتنا لجعل مشروع كايرو بيزنس بارك Cairo Business Park، مركزاً للابتكار وريادة الأعمال فى شرق القاهرة. فقد تم وضع العديد من الحلول المتكاملة التى تساعد الشباب على تنمية مهاراتهم وابتكاراتهم وفى نفس الوقت لا تخل بأداء واجباتهم فى الحياة العملية والاجتماعية. إن استمرار تعاوننا مع كريتيف ساميت Creative Summit للعام الثانى على التوالى، يعزز التزامنا نحو تأهيل الشباب وتمكينهم من خلال توفير بيئة تنمى مهاراتهم وتجعلهم قادرين على إبراز مواهبهم الإبداعية فى منطقة الشرق الأوسط».

جدير بالذكر أن منصة كريتيف ساميت Creative Summit انطلقت عام 2014 ولأكثر من 9 أعوام، لعبت دوراً مهماً وفعالاً فى إثراء الفكر الإبداعى فى مصر والشرق الأوسط من خلال تقديم منصة تجمع أبرز الخبراء والمتحدثين فى المجال وتوفير التدريب والمحتوى لصياغة مستقبل الاقتصاد الإبداعى ومساعدة كافة الفئات من طلاب ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات لتبادل الخبرات والقصص الملهمة والأفكار الإبداعية والتى تحولت لمشروعات على أرض الواقع لمساعدتهم للاستفادة منها فى تنمية أعمالهم وتعزيز التفكير الإبداعى بهدف خلق منصة للتواصل والترفيه والتعليم.

كايرو بيزنس بارك Cairo Business Park هو المشروع الإدارى الرائد لشركة مصر إيطاليا العقارية ويقع فى القاهرة الجديدة باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه. يقع المشروع على مساحة تبلغ 78٫000 متر مربع ويتألف من 42 مبنى إدارياً متطوراً تقدم مساحات متنوعة للوحدات الإدارية لتلبية جميع احتياجات الأعمال التجارية. ويتميز التصميم المعمارى للمشروع بالابتكار والحداثة حيث تغطى المساحات الزجاجية المبانى من الأرض حتى أعلى المبنى لإبراز جمال المنطقة المحيطة.