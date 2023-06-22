مقرر مساعد لجنة الثقافة: نستهدف بلورة رؤى البناء المعنوي للتنمية والمواطنة

أكدت مقرر مساعد المحور المجتمعي الدكتورة هانية شلقامي أهمية الثقافة باعتبارها المحتوى المعنوي للتنمية والمواطنة والتقدم، ما يستدعي بلورة عدة رؤى تثري هذا البناء المعنوي الذي يحتاجه كل المصريين.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة تحت المحور المجتمعي اليوم؛ لمناقشة مستقبل الثقافة في مصر، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية.

وأشارت إلى أن الهدف هو إرساء علاقات سوية تنتج محتوى إعلامي وصحفي ومجتمعي وشعبي وحكومي قادر على المحافظة على الهوية المصرية وقوى مصر الناعمة.