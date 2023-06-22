«الجمهورية» تستهدف «بلاد المال» بافتتاحها فرعًا جديدًا فى مدينة «المنصورة»

افتتحت شركة الجمهورية للتنمية العمرانية فرعها الجديد فى مدينة المنصورة، فى إطار خطتها التوسعية التى تشمل تغطية المدن الكبرى للوصول إلى العملاء لتمثل «المنصورة» باعتبارها أحد «بلاد المال» نقطة البداية لهذه الخطة التوسعية.

وضمن هذا السياق، اعتبر المهندس أحمد السحترى رئيس مجلس إدارة شركة الجمهورية للتنمية العمرانية، أن افتتاح فرع جديد للشركة فى مدينة المنصورة يمثل خطوة أولى للتوسع والانتشار داخل العديد من المحافظات، مشددا على أن هذا الفرع لن يكون الوحيد من نوعه فى محافظات الدلتا.

ورأى أن شركة الجمهورية للتنمية العمرانية تعد من الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى، والتى تواكب فيه التطور العمرانى، معتبرا أن الشركة منذ انطلاقها تستهدف الاستثمار بمشروعات فى المدن الجديدة، مثل المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والتى تم بالفعل طرح مشروع برج الجمهورية فى منطقة الداون تاون. البرج بوحدات طبية- إدارية- تجارية، لافتا الى أن البرج يعد الأول الذى يمتلك خاصية الدرايف ثرو إضافة لمشروعات جديدة بمدينتى الشروق والسادس من أكتوبر.

وأكد أن انطلاقة شركة الجمهورية للتنمية العمرانية تواكب النهضة العمرانية الشاملة التى تشهدها مصر حاليا بتدشين جيل من المدن الجديدة والذكية والمستدامة.