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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

ضبط 40 قطعة سلاح و5 قضايا مخدرات في أسيوط

أسلحة نارية
أسلحة نارية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة البدارى، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (40) قطعة سلاح نارى عبارة عن (12 بندقية آلية13 بندقية خرطوش - 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (25 متهم " لعدد 13 منهم معلومات جنائية"). ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة (5 متهمين "لهم معلومات جنائية"، وتم تنفيذ عدد (302) حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية ، لضبط الخارجين عن القانون بنطاق مديرية أمن أسيوط وتم ضبط العديد من القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

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