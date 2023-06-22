دورات تكنولوجيا التصنيع تدريبية بكلية

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن خلال جلسته رقم 222 على عقد دورة تدريبية عن تكنولوجيا تصنيع المطهرات والمنظفات بكلية الزراعة.

ريادة الأعمال أمام الطلاب والخريجين

وأكد رئيس الجامعة على أهمية تلك الدورات التي تفتح مجال ريادة الأعمال أمام الطلاب والخريجين حيث تهدف الدورة إلى التعريف النظري والتطبيقي حول كيفية صناعة المطهرات و المنظفات لإنتاجها بالطرق العلمية والمعايير المعتمدة .

الجدير بالذكر أن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، افتتح ، معرض بيع منتجات مركز الإنتاج والخدمات الطلابية بالتعاون مع مركز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أمام كلية الحقوق بالحرم الجامعي والذي يقام تحت رعايته لبيع منتجات اللحوم والدواجن وبعض من السلع الأساسية بأسعار مخفضة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتورة نيرمين عاطف حلمي المشرف على مركز الإنتاج والخدمات الطلابية، ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

وعقب الافتتاح تجول الدكتور منصور حسن داخل المعرض للاطمئنان على المنتجات المعروضة به وجودتها، مطالباً بإقامة تلك المعارض من الحين للآخر لتلبية احتياجات كافة العاملين داخل الجامعة في ضوء اتباع وتنفيذ كافة الاشتراطات الصحية، مؤكداً أن المعرض يشمل منتجات اللحوم بكافة أنواعها والدواجن وبعض من السلع الأساسية بأسعار خاصة لجامعة بنى سويف بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث يأتي المعرض في إطار الدور المجتمعي للجامعة وحرصها على تخفيف الأعباء على جميع منتسبيها.

وأجرى رئيس جامعة بني سويف حواراً مع عدد من المترددين الذي تصادف تواجدهم أثناء جولته داخل المعرض حيث عبروا عن سعادتهم بإقامة الجامعة لتلك المعارض كل عام خلال شهر رمضان وعيد الأضحى المبارك، بأسعار مخفضة عن الأسواق، موجهين شكرهم لرئيس الجامعة على مبادرته والتي جاءت قبل عيد الأضحى المبارك تخفيفا لأعبائهم، ولسد احتياجاتهم.