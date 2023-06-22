مطار مرسى علم يستقبل رحلتين داخليتين و12 رحلة دولية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، رحلتين داخليتين و12 و رحلة طيران دولية أوروبية تضم 3 رحلات من إيطاليا ورحلة من ألمانيا ورحلة من هولندا و4 رحلات من التشيك ورحلة من بولندا ورحلتين من سويسرا.

ويأتى ذلك ضمن 118 رحلة طيران وصلت من 11 دولة أوربية مختلفة من بولندا وألمانيا والتشيك وإيطاليا وسويسرا والنمسا وبلجيكا. خلال الأسبوع بدءا من يوم السبت الماضى وحتى غد الجمعة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم الى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم.

وتقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص.

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى :-

قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة.

قرية أبو الحسن الشاذلي وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضًا للاحتفال بمولده الذي يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة ويستمر حتى يوم وقفة عرفات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة.

وصلت من 11 دولة أوربية مختلفة، أكثرها وصولا من بولندا وألمانيا والتشيك وإيطاليا، وكذلك سويسرا والنمسا وبلجيكا.