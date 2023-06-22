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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

انطلاق منافسات اليوم الثاني من بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين

بطولة العالم للسابحة
بطولة العالم للسابحة

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس انطلاق منافسات اليوم الثاني من النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقامة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

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وتضم مسابقات اليوم، سباق 100م غوص باستخدام أسطوانات الهواء بنات بمشاركة سلمى سعد سويلم ورودينا شريف سالم، وفي سباق 100م غوص باستخدام أسطوانات الهواء أولاد يتواجد الثنائي طارق حسن السيد وعمار أحمد واصف. 

 

وسباق 200م مونو ناشئات ويشارك من مصر منةالله محمد ظريف وريناد تامر المرسي، وفي نفس السابق للناشئين يتواجد عمر محمود رمضان وأحمد محمد عوض.

 

ثالث سباقات اليوم، 200م زعانف مزدوجة بنات بمشاركة لوجين محمد شوقي ونهى محمد عفيفي، وفي الأولاد يمثل مصر الثنائي محمد طاهر علام ومحمود محمد البليسي. 

 

وفي سباق 1500م مونو بنات تتنافس غادة محمد خليل وزميلتها ملك محمد حمدان، وعلى صعيد الأولاد يشارك مهاب إيهاب حلمي وحسن محمد الدفراوي. 

 

وفي سباق 4*100 زعانف مزدوجة تتابع مختلط ويمثل  مصر الرباعي "محمد هاني ونهى عفيفي ومحمود البليسي ولوجين محمد شوقي". 

 

ويأمل لاعبو ولاعبات مصر من زيادة عدد الميداليات عقب الحصول على 3 ميداليات متنوعة باليوم الاول، حيث حصد طارق حسن السيد فضية سباق 100م مونو أولاد بزمن قدره 35.98 ثانية، فيما توج زميله أحمد محمد عوض بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 36.89 ثانية في نفس السابق. 

 

وفي سباق 400م مونو أولاد توج إبراهيم أحمد يوسف بالميدالية البرونزية بعد احتلاله المركز الثالث بزمن 3:08.59 دقيقة. 

 

وتضم البطولة 32 سباقًا بواقع 26 سباقًا للفردي مقسمة الى 13 سباقًا للشباب ، و13 سباقًا للبنات ، بالإضافة إلى 6 تتابعات مقسمة الى تتابعين للشباب ، وتتابعين للبنات ،و تتابعين مختلط.

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