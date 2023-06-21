تقارير مغربية: مهاجم الرجاء المغربي على رادار الدوري المصري

إقترب مهاجم نادي الرجاء المغربي الجامبي جبرييل سيلا من الإنتقال إلي الدوري المصري خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الإنتقالات بالدوري المصري مع نهاية الموسم الكروي للمسابقة المحلية، والتي يتبقي لها 8 أسابيع.

تقارير مغربية تكشف إقتراب سيلا من زد

كشفت شبكة " le360" المغربية، أن نادي زد الصاعد حديثًا للدوري المصري الموسم المقبل وصل لمرحلة متقدمة من المفاوضات لضم اللاعب الذي ظهر بشكل جيد رفقة فريق شباب السوالم الرياضي المغربي، الذي لعب له معارًا خلال الموسمين الأخيرين.

يذكر أن جبرييل سيلا يرتبط بعقد مع نادي الرجاء المغربي ينتهي في يونيو 2025، لكن اللاعب لن يستمر في صفوف النادي لموسم آخر، بعدما أخبر محمد بودريقة، رئيس الرجاء الرياضي، وكيل اللاعب الجامبي برغبة النادي في تسويقه الصيف الجاري للبحث عن عروض.

يُذكر أن فريق زد تمكن من ضمان التأهل بشكل رسمي للدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل بعد الفوزعلى نظيره وادي دجلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة، في الجولة 29 والقبل الأخيرة من دوري القسم الثاني.

وكان وليد صلاح مدير الكرة بنادي زد قد أكد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة: " Etc زد يعمل بفكر مختلف، وهو يقوم بعمل قاعدة ناشئين مميزة، وقام مالك النادي نجيب ساويرس بعمل مشروع قوي للغاية، وهناك لاعبين ناشئين خضعوا لفترات معايشة في أوروبا، وهناك عناصر موهوبة للغاية مواليد 2006، نعمل بميزانية عادية للغاية".

وواصل: "هدف زد هو البقاء في الدوري المصري، وصناعة فريق بميزانية قليلة، وكذلك وجود عناصر متمرسة في الدوري المصري مع إمداد الفريق بعناصر شابة من قطاع الناشئين".

وأضاف: "لن ندخل في مزايدات، وكل التعاقدات ستكون بأرقام قليلة، بخلاف ما يعتقد البعض تمامًا، قد نضم لاعبين اعارة من الأهلي او الزمالك، لن نقوم بشراء لاعبين بأرقام خيالية مثل بيراميدز وفيوتشر، هناك سقف محدد للصفقات، وسيتم مد الفريق الأول بلاعبين ناشئين، وزد حاليا يضم عناصر كثيرة من الشباب، والاحترافية هو صناعة لاعبين خبرة وشباب".