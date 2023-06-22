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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

موعد ومكان العرض الخاص لفيلم مستر إكس

أفيش فيلم مستر إكس
أفيش فيلم مستر إكس

يستعد صناع فيلم مستر إكس، لانطلاق العرض الخاص من العمل يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 يونيو، بإحدى السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور أبطاله.

وكان  المطرب أحمد سعد، طرح أغنية "اختياراتي مدمرة حياتي" الدعائية لفيلم "مستر إكس"،  كلمات منة عدلي القيعي، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

فيلم "مستر إمس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

 وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

يذكر ان فيلم "مستر إكس"، يعد التعاون الثالث بين الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمى والأول على مستوى السينما، حيث قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 ، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

 

 

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