انطلاق موسم حصاد البرقوق بالقليوبية وسط فرحة المزارعين

هد عدد من مدن وقرى محافظة القليوبية انطلاق حصاد البرقوق والملقب بفاكهة الملوك وكريز السوق حيث يعشقه الكثير من المواطنين ويحبه الأطفال وينتظرونه من العام للعام

مشاهد حبات البرقوق تتزين بها الحقول

مشاهد حبات البرقوق أو كريز السوق المصري تتزين بها الحقول وسط تواجد العشرات من المزارعين والأطفال من جامعي البرقوق في موسم جمع المحصول وسط فرحة كبيرة في المزارع والحقول المعدة لزراعة هذه الفاكهة في القليوبية وتنتج العديد من أصنافها ومنها البلدي والسكري والبايونير وأفريكان روز والإسباني وهوليود والسانتا روزا ويصل الكيلو منها إلى 40 جنيها حسب النوع ووقت الحصاد.

يقول هاني بدر مزارع أن موسم البرقوق ينطلق من منتصف شهر أبريل إلى، ويستمر حتى أغسطس، حيث ينطلق الموسم بطرح وجمع البرقوق السكري يليه الهوليود والبايونير والأمريكان روزز الأفريكانو وفي نهاية الموسم يختتم بالسانتا روزا.

وأوضح أن البرقوق يطلق عليه مسميات منها فاكهة الملوك وفاكهة أولاد الذوات وله جمهور عريض من المحبين وله مكانة كبرى في السوق المصرية والتصدير وأن المزارع تطبق كافة معايير السلامة والتكويد حيث يتم تصدير كمية كبيرة من المحصول للخارج.

وأضاف عبد العزيز بدر أن عمر بعض الأشجار يتراوح من 5 سنوات إلى 10 سنوات وأن زراعة البرقوق تبدأ في شهر فبراير، حيث يتم التعامل مع الأشجار وتجهيزها للحصاد والتزهير والمحصول والذي ينطلق من أبريل ويتم رش الأشجار لبدء التزهير في شهر فبراير ويتم وضع السماد والقيام بالرش والعناية بالمحصول من أجل مكافحة ذبابة الفاكهة بمواد طبيعية مصرح بها وبنسب محددة حتى يكون المحصول صالح للتصدير تحت إشراف وزارة الزراعة.

واستطرد كريم عبد العزيز أنه تم إطلاق نوع جديد من البرقوق اسمه 0041 يتم زراعته حاليًا ومتابعته وهو فصيلة جديدة تزرع لأول مرة في مصر وهو نوع صالح للتصدير. معقبا بقوله أن فاكهة البرقوق حساسة وتحتاج لمعاملة خاصة وتوضع في عبوات خاصة (كراتين) ويتم جمع الثمار في سلال خاصة ويوضع عليها المناديل حتى تصل للكراتين المعدة للتصدير.

ويتم استخدام طرق الري بالتنقيط بالمزارع والتي لها دور كبير في تحسين المحصول وتقليل التكلفة.

وأوضح عمرو محمود أن سعر الكيلو يتراوح ما بين 15 جنيهًا و40 جنيهًا حسب النوع، مشيرًا إلى أن الفرحة تعم المزارعين مع انطلاق موسم البرقوق، حيث يغني العاملون في المزرعة خلال العمل أغاني «يا أحلا من العسل يابرقوق» وغيرها من الأغانى التى تعبر عن عشق الفلاح لأرضه وتعبر عن التراث المصرى الأصيل.

حصاد البرقوق

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