أزمة في تشكيل الزمالك قبل مواجهة فاركو

أكد الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو، إن نادي الزمالك لديه أزمة في مركز الظهير الأيسر قبل مواجهة فاركو ببطولة كأس مصر.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامجه الريمونتادا على قناة المحور أن عبدالله جمعة تعرض للإصابة خلال مران الزمالك اليوم.

وتابع: "حاتم سكر في المنتخب الأولمبي ومحمد عبد الشافي يعاني من الإصابة".

6 لاعبين يفتقدهم الزمالك أمام فاركو

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ستة لاعبين عن القائمة التي تستعد لمواجهة نظيره فاركو، والتي تجمع الطرفين ضمن مواجهات دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2022-2023، والمقرر لها على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويغيب عن الزمالك أمام فاركو في كأس مصر اللاعب محمود حمدي الونش في مركز الدفاع بالإضافة إلى محمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر بسبب الإصابة التي يعاني منها الثنائي.

كما يغيب عن القلعة البيضاء اللاعب يوسف أسامة نبيه عن مركز الهجوم لأسباب فنية، وذلك بعدما قرر الجهاز الفني للأبيض استبعاده من المباريات بشكل نهائي حتى نهاية الموسم الحالي بعدما وقع لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

في حين تكتمل غيابات الأبيض بـ حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر، وذلك بعدما انضم الثلاثي لقائمة منتخب مصر الأولمبي، والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وفاركو في ثمن نهائي كأس مصر، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 23 يونيو 2023، على أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك ضد فاركو في كأس مصر، من خلال قنوات اون تايم سبورت مباشرة في الوطن العربي.