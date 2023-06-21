لعنة تايتنك تغرق أثرياء العالم و12 ساعة حد فاصل بين النهاية.. فيديو

قالت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، إن 12 ساعة متبقية على نفاد الأكسجين في الغواصة تيتان، حيث يوجد على متنها 5 أشخاص من بينهم رجل أعمال.

وأضاف القدسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور أن المشاركة في هذا النوع من الرحلات تبلغ تكلفتها من 250 لـ1000 دولار لمشاهدة ركام السفينة تايتنك، ويبدو أن ما يحدث مع الغواصة نوع من اللعنة التي لاحقت السفينة وتلاحق كل الرحلات التابعة لأبحاث تايتنك".

وتابعت: “كان هناك مؤتمر صحفي منذ نحو نصف ساعة لغفر السواحل الأمريكي، وهناك تنسيق كامل بين الجهات المعنية من أجل إنقاذ هذه الغواصة الصغيرة، فالوقت ينفد، وهناك تحديات كبيرة بالنسبة للوقت وحجم الأكسجين”.

وأكملت: "للأسف حتى الآن لا يعلم أحد مكان هذه السفينة، وكان من المتوقع أن تستغرق هذه الرحلة من 5 إلى 6 أيام، ولكن فُقد الاتصال مع هذه الغواصة الصغيرة من بعد ساعة و45 دقيقة من يوم الأحد الماضي".

سباق مع الزمن

وتدخل فرق الإنقاذ في سباق مع الزمن بعد أن فقدت غواصة سياحية تحمل خمسة أشخاص من أثرى أثرياء العالم أثناء الغوص في حطام السفينة تيتانيك.

فقد طاقم الغواصة تيتان الاتصال مع سفينتها على السطح - بولار برنس - بعد ساعة و 45 دقيقة من هبوطها في العمق للغوص لرؤية الحطام يوم الأحد.

ومن المتوقع أن ينفد الإمداد الجوي للغواصة في حوالي الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش من يوم غد الخميس.

يقع حطام تيتانيك على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب سانت جونز ونيوفاوندلاند، وهناك عدة سفن في طريقها للمساعدة في مهمة الإنقاذ.

وتساعد الوكالات الأمريكية والكندية والبحرية والشركات التجارية في أعماق البحار عمليات الإنقاذ ، التي تدار من بوسطن، ماساتشوستس، باستخدام الطائرات العسكرية وعوامات السونار.

وقد انضمت بالفعل سفينة مد الكابلات ديب إنرجي وثلاث سفن أخرى إلى مركبة بولار برنس، بينما هناك المزيد في الطريق. يحمل البعض مركبات بدون طيار يتم تشغيلها عن بُعد والتي ستكون ضرورية لتنظيف قاع البحر - على الرغم من أن سفينة الأبحاث الفرنسية لاتلانت هي الوحيدة التي لديها مركبات قادرة على الوصول إلى العمق المطلوب للوصول إلى تيتانيك ومن المتوقع أن تصل في وقت متأخر يوم الأربعاء.

يقول الكابتن جيمي فريدريك، من خفر السواحل الأمريكي، إن أطقما من الولايات المتحدة وكندا "تعمل على مدار الساعة" خلال "جهود البحث المعقدة".

يقول البروفيسور أليستير جريج، خبير الغواصات من جامعة كوليدج لندن ، إن إحدى المشكلات الكبيرة هي أن رجال الإنقاذ لا يعرفون ما إذا كانوا سينظرون إلى سطح البحر أم في قاع البحر - "من غير المحتمل جدًا" أن يكونوا في المنتصف - ويحذر من البحث في كل وضع.