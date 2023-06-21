قنا تنفذ حملة لإزالة التعديات على الأراضي

تمكنت الوحدة المحلية لقرية دندرة، اليوم الأربعاء، برئاسة أحمد جمعة، من تنفيذ عدد ٢ حالة إزالة فورية لتعدى على أرض أملاك خاصة زراعية على مساحة ٢٤ سهم عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت .

وأوضح العميد طارق لطفي ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .

كما قامت الوحدة المحلية لقرية الجبلاو برئاسة محمد صالح، بتنفيذ حالة إزالة على مساحة ١٢٠ متر حالة بناء بدون ترخيص عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية البياضية .

فيما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة خالد بهيج نائب المدينة، وبالتنسيق مع شرطة المرافق حملة اشغالات مكبرة وتعدى على الطريق العام بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، شارع ٢٣ يوليو - شارع الجمهوريه - مدينة العمال - شارع شل - ميدان المحطة ، كما رافقهم رؤساء الأحياء - عضو الإدارة الهندسية بالوحدة - عضو المتابعة بالوحدة - عضو إدارة البيئة بالوحدة .

وأوضح لطفي أن الحمله أسفرت عن تحرير ١٤ محضر، مضيفاً أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التى تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والطرق العامة والميادين للتأكد من خلوها من اى مظاهر للتعدى، حفاظاً على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.