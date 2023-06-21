محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد البنك الزراعيِّ المصريِّ

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، عبد الحميد الشابوري رئيس منطقة شرق الدلتا بالبنك الزراعي المصري، نصر شومان رئيس قطاع الإسماعيلية و اللواء مصطفي عاطف مدير عام الأمن بشرق الدلتا، في حضور وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ومدير إدارة الحماية بالمديرية بالإسماعيلية؛ وذلك لبحث أوجه التعاون بين محافظة الإسماعيلية والبنك الزراعي المصري، للمساهمة في تعزيز جهود التنمية بالمحافظة في كافة المجالات وكذلك في إطار مبادرة البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الاكثر احتياجًا.

وأشاد محافظ الإسماعيلية، بالمبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك والتي من شأنها تحقيق التكافل والرعاية الاجتماعية لعدد كبير من الأسر على مستوى الجمهورية.

وشهد اللقاء تسليم مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، بونات مالية فئة ١٠٠، ٢٠٠ جنيه، بقيمة ١٢٠ ألف جنيه، لصرف لحوم وسلع غذائية من الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة طبقا لكشوف تكافل وكرامة والمعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي والتي سبق بحثها واستبيان أحقيتها.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بتوزيع البونات طبقًا لعدد الأفراد بكل أسرة من مستحقي تكافل وكرامة، مؤكدًا على سعادته بالتعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والبنك الزراعي لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا لتوفير حياة كريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.