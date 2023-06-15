تامر أمين يصف سيدة الفستان الأزرق بالمحترمة.. المصور حيوان في غابة (فيديو)

علق الإعلامي تامر أمين على واقعة تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “رقص فتاة الفستان الأزرق” لإحدى السيدات وهى ترقص في حفل زفاف صديقتها في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

ووصف تامر أمين الواقعة بالمؤسفة، منتقدًا انتهاك الخصوصية عن طريق تصوير الناس بالهواتف المحمولة من دون علمهم وإذنهم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يسبب للشخص الفضائح والمشاكل.

رقص بقلب:

ونوه إلى أن تصوير السيدة “المحترمة” خلسة من ظهرها أثناء رقصها وفرحتها في حفل زفاف صديقتها أمر حقير، متابعًا: “هى مش شغالة رقاصة، هى بتعرف ترقص وبترقص بإخلاص وبقلب، فشخص ما صورها وعجبه الرقص ونزله على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابع: “السيدة اتفضحت والناس كلها شاركوا مقطع رقصها وأصبحت تريند ونجمة سوشيال ميديا”، لافتًا أن السيدة خرجت بتصريحات عن تهديد زوجها لها بالطلاق، وهو شعور أي رجل محترم شرقي لديه نخوة ورجولة ودين وشهامة.

امتهان التعري:

وذكر أن أي رجل لا يمكن أن يكون سعيدًا بتداول مقاطع مصورة لزوجته في وضع غير مستحب في المجتمع، مبديًا تضامنه مع السيدة، مردفًا: “أنا ضد الراقصات المحترفات العاريات الممتهنات للرقص فعليهم علامة (زد وإكس) وعملهم حرام حرام حرام، لأنه تعري ممتهن”.

وأكد أن السيدة لها خصوصياتها ولا يحق تصويرها ووضع صورها على مواقع التواصل الاجتماعي من دون إذنها، محذرًا من تصوير السيدات على الشواطيء خلال موسم المصايف وهن يرتدين “الباكيني”، معتبرًا ما جاء بعد الثورة بالفوضى والانفلات وليس حرية.

وأكمل: “الحرية تكون مسئولة بالقانون والأخلاق للعيش مع البشر وليس العيش مع الحيوانات في الغابة”، جاء ذلك خلال تقديمه برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار.